السعودية
الاثنين 31 أغسطس 2020 14:12

أصبحوا بلا مأوى.. سعوديون يشتكون من هدم منازلهم في قرية بإمارة تبوك (فيديو)

سعودي يفترش الأرض بعد هدم منزله من قبل السلطات
سعودي يفترش الأرض بعد هدم منزله من قبل السلطات
مواقع التواصل
بث نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات الهدم التي تنفذها السلطات في قرية الشبحة التابعة لمحافظة املج
في إمارة تبوك غربي المملكة.

وعبر المواطنون عن ألمهم لفقدان منازلهم التي لا يملكون بديلًا عنها، وبذلوا وأنفقوا كل ما لديهم حتى يسكنوها، وناشدوا الملك وولي عهده للتدخل ووقف عمليات الإزالة.

ودشن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة عبر وسم"#نناشد_التدخل_بقرار_الإزالة"، وأكدوا من خلاله أن عمليات الهدم ستحول أصحاب البيوت إلى فقراء معدومين على أطراف المدن.

وأوضحوا أن أغلب المتضررين من الإزالة هم مواطنون يسكنون القرى والهجر، ويمتهنون الرعي والزراعة، أو من صغار الموظفين الحكوميين، مشيرين إلى أن هذا الإجراء سينشئ مشاكل تنموية تمتد لأجيال قادمة.

وقالت صحيفتي "سبق" و "المدينة" السعوديتان إن لجنة التعديات بمركز الشبحة تزيل تعديات قرية حضر التي بلغت مساحتها أكثر من 28 ألف متر مربع.

وذكرت اللجنة أن الإزالة شملت غرفاً وأحواشاً وهناجر، حيث طبقت السلطات الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سُلّمت الأراضي لبلدية الشبحة.

وأوضحت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

وفي سياق متصل وجهت قبائل جهينة خطابا لأمير المدينة المنورة بخصوص عمليات الإزالة الجارية في محافظة العيص قالوا فيها إن أغلب المنازل التي يتم إزالتها يسكنها أرامل وأيتام وفقراء لا يملكون سوى تلك المنازل التي أقاموها بمساعدة المحسنين في أرض يعتبرونها موروثة لهم.

وناشدوا في خطابهم النظر بعين الرأفة لهؤلاء الأسر مطالبين بتشكيل لجنة لمعاينة الواقع والوقوف على حال المواطنين المتضررين. 

من جانبها أصدرت إمارة المدينة المنورة عبر حسابها في تويتر بيانا للرد على شكاوى الإزالة قالت فيه إنها تواصل عملية معالجة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظتي ينبع والعيص تطبيقاً للأنظمة واللوائح.

وأوضحت أن اللجان المُكلّفة بممارسة تلك المهام تُراعي الظروف والجوانب الإنسانية للأُسر قبل الشروع في الإزالة، كما تعطي المهل الزمنية الكافية لإخلاء تلك المساكن حرصا على سلامتهم وتقديرا لأوضاعهم.

وأشارت إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة على مساعدة الأسر في توفير أماكن إيواء مناسبة بشكل مؤقت تخفيفا عنهم ريثما يتم استيعاب من تنطبق عليهم اشتراطات برامج الإسكان التنموي وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الإسكان.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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