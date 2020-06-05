تركيا وليبيا
الجمعة 5 يونيو 2020 17:02

أردوغان: التطورات في ليبيا وسوريا أظهرت قوة أدائنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن مستجدات الأوضاع في شمالي العراق وليبيا وإدلب بسوريا، أظهرت مدى قوة أداء تركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه  بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خاطب فيه وحدات بلاده العسكرية العاملة قرب الحدود مع سوريا.

وقال أردوغان: "إنني على ثقة بأن وحدتنا وتضامننا سيجعلان العالم ينظر بإعجاب الى تركيا ويعززان وضعنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). ".

وهنأ أردوغان باسمه وباسم الشعب التركي، قوات بلاده على النجاحات التي حققتها في مكافحة الإرهاب.

وتابع قائلا: "إن التضامن الذي أظهرناه مع الإخوة في ليبيا، والخدمات الاستشارية التي قدمناها، أظهرت مدى قوة أدائنا".

ونفذت القوات التركية عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في الشمال السوري، وكذلك عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في محافظة إدلب.
كما قدم الجيش التركي خدمات استشارية لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، حيث استطاعت الأخيرة تحرير كامل العاصمة طرابلس من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وساهمت الطائرات التركية المسيرة في تدمير الكثير من المواقع والآليات التابعة لميليشيا حفتر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تركيا
ليبيا

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