التطبيع مع إسرائيل
الجمعة 14 أغسطس 2020 16:56

أردوغان: أنقرة قد تجمّد علاقاتها بأبوظبي بسبب الاتفاق مع إسرائيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده قد تجمّد رسمياً علاقاتها الدبلوماسية بأبوظبي رداً على اتفاق تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل الذي ندّدت به تركيا.

وأعلن الرئيس التركي، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول اليوم، أن بلاده يمكنها تعليق العلاقات الدبلوماسية بالإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتفاقية التطبيع بين الأخيرة وإسرائيل.
وقال أردوغان للصحفيين" أعطيت التعليمات لوزارة خارجيتنا، قلت إنه بامكاننا تجميد علاقاتنا الدبلوماسية بحكومة أبوظبي أو سحب سفيرنا". 
وشدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تركيا تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، مضيفًا" لم ولن نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد أبدا".
 

السلوك المنافق لدولة الإمارات 

من ناحية أخرى، قالت الخارجية التركية إن تاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسى ولن يغفر "السلوك المنافق" لدولة الإمارات العربية في إبرام اتفاق مع إسرائيل.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية على حق في إظهار رد فعل قوي على الاتفاق الذي سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل.

بلدية تل أبيب تضيء بعلم الإمارات إلى جانب العلم الإسرائيلي-13 أغسطس

وأشارت إلى أن الإمارات تحاول تقديم هذا الاتفاق باعتباره نوعا من التضحية بالنفس من أجل فلسطين في الوقت الذي تخون فيه القضية الفلسطينية لخدمة مصالحها.
وأضافت "لن ينسى التاريخ وضمير شعوب المنطقة هذا التصرف المنافق ولن يغفروا لها أبدا".
وأبدت الخارجية التركية خشيتها من أن تضع الإمارات من خلال تحركها الأحادي حدا لمبادرة السلام العربية التي وضعتها جامعة الدول العربية بدعم من منظمة التعاون الإسلامي.

القدس المحتلة - الجمعة 14 أغسطس

أمس الخميس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".
وقوبل الاتفاق بتنديد من الفصائل الفلسطينية البارزة، التي أجمعت، في بيانات منفصلة، على اعتباره طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته و إضعافا لموقفه

المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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تركيا
رجب طيب أردوغان
الإمارات
سحب السفير
التطبيع مع إسرائيل
الخارجية التركية

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