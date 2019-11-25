مونديال قطر 2022
الاثنين 25 نوفمبر 2019 22:18

أبو تريكة ضمن 10 سفراء جدد لمونديال قطر 2022

محمد أبو تريكة ضمن قائمة سفراء المونديال2022 في قطر
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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022 بقطر، الإثنين، عن انضمام عدد من أبرز نجوم الكرة العربية لقائمة سفراء المونديال.

ووفقًا لتغريدة عبر الصفحة الرسمية للجنة المنظمة على تويتر قالت: "نعلن انضمام كل من الثنائي المصري محمد أبو تريكة ووائل جمعة لقائمة سفراء المونديال".

وأضاف البيان "شملت القائمة الكويتي بدر المطوع والعراقي يونس محمود والعماني علي الحبسي والخماسي القطري مبارك مصطفى، وإبراهيم خلفان، وعادل خميس، وأحمد خليل، وخالد سلمان".

وقال محمد أبو تريكة عبر صفحته على تويتر: "أن تكون سفيراً لأول مونديال في الوطن العربي هذا شرف كبير ...مونديال ٢٠٢٢ في قطر مونديال العرب جميعا.. شكرا جزيلا".

فيما رحب وائل جمعة لاعب النادي الأهلي المصري عبر صفحته على تويتر باختياره سفيرا للمونديال.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت منذ شهور تواجد الثنائي الإسباني تشافي هيرنانديز والكاميروني صامويل إيتو في القائمة.

وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وسيقام المونديال للمرة الأولى في التاريخ في فصل الشتاء.

     

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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مونديال قطر 2022
محمد أبو تريكة

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