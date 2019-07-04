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وائل قنديل: 30 يونيو ثورة ضباط صنعت في مطابخ عسكرية
قال الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل إن 30 يونيو هي ثورة ضباط صنعت في مطابخ عسكرية وأمنية ولا أفرق بينها وبين ما جرى في 3 يوليو 2013.
وأضاف قنديل برنامج "حوار مباشر" الذي يذاع على موقع "الجزيرة مباشر" أن الفوج الأول الذي دخل ميدان التحرير في 30 يونيو كان ضباط شرطة محمولين على الأكتاف.
أبرز تصريحات قنديل:
- 25 يناير ثورة شعبية عفوية رغم أنف الدولة العميقة،أما 30 يونيو نظمت لها اجتماعات في وزارة الدفاع، وفي "أبو ظبي".
- إسرائيل هزمتنا مرتين مرة في يونيو/ حزيران 67 ومرة في يونيو/ حزيران 2013.
- في المرة الأولى انتصرت على الجيوش، أما في يونيو/ حزيران 2013، فإسرائيل هزمت الشعب بجيش الشعب، و بقيادات لا تخفي أنها تلبي حاجة المواطن الصهيوني.