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شاهد: زوجة 1x2 .. اضطرار أم اختيار؟
لأسباب مختلفة قد تجد الزوجة نفسها تقوم بدورين (الزوجة والزوج) معًا.
بعض هذه الأسباب قد يكون قهريًا، كالانفصال، أو سفر الزوج أو وفاته، إلا أن بعضها أيضًا قد يعود إما لانسحاب الزوج من ممارسة واجباته مختارًا، فيكون حاضرًا غائبًا، أو بسبب قوة شخصية الزوجة، بحيث تتضاءل أو تتلاشى معها شخصية زوجها وحضوره.
حلقة الأحد من "ساعة صباح"، تتحدث عن هذا النوع من الزوجات بحالاته وأسبابه المختلفة، وتتناول الآثار المترتبة على هذه الحالات على الأبناء والأسرة، وكذلك على الزوجة نفسها.