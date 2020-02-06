رشاد السراج: لهذا استقلت من منصبي في مجلس السيادة السوداني (فيديو)
كشف السفير رشاد فراج الطيب، مدير السياسة الخارجية بمجلس السيادة السوداني الانتقالي، أسباب استقالته من منصبه بعد لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني برئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال الطيب إن لقاء عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا غير مبرر ولا يليق ببلد يشهد ثورة، وأنه لم يكن هناك أحد يعلم عن لقاء البرهان مع نتنياهو، ولا ننسى أن إسرائيل عملت على تحقيق انفصال جنوب السودان، وأن مشاكلنا لا تقتضي أن نتلمس الحل عبر دولة قامت على نفي شعب كامل عن أرضه.