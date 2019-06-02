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شاهد: "منال" في كلمتين لشخص مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ "عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "منال" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وأكد جمال ضرورة أن تكون الأعمال ما بعد رمضان متوافقة مع الطاعة والعبادة خلال رمضان.
وأشار إلى بعض السلوكيات في العيد التي لا تتوافق مع تواصل العبادة خلال شهر رمضان، داعيا إلى التمسك بالقيم والفضائل والأخلاق الحسنة في الاحتفال بالعيد.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي كان الفنان الكوميدي فؤاد المهندس يقدمه منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر