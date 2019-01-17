شاهد: محمد باكوس و"الوزارة تحمي الفساد"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه "مع باكوس" تحت عنوان "الوزارة تحمي الفساد".
وتطرق باكوس خلال الحلقة لتطورات ملف مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي بمصر.
وكانت وزارة التضامن شكلت قبل عدة أشهر لجنة تحقيق في مزاعم طرحها الكاتب المصري المعروف وحيد حامد في مقال، حول إدارة المستشفى التي يسيطر عليها آل أبو النجا.
وأكد حامد أن حجم التبرعات تجاوز مليار جنيه بينما يصرف منها فقط 164 مليون جنيه لعلاج الأطفال المرضى، والبقية مصروفات أخرى! أي أن الأطفال يستفيدون فقط بـ17 قرشًا من كل جنيه تبرعات.
وقال حامد إن لديه مستندات تثبت كلامه، لاسيما بعدما كشف أن إدارة المستشفى تمتلك شقة بمدينة الإسكندرية الساحلية، من أموال التبرعات تستغل كمصيف لموظفي المستشفى.
الكاتب المصري قال إنه اتصل بوزيرة التضامن فاستلمت منه المستندات واختفت، فضلًا عن المماطلة في فترة التحقيق الذي استمر لأكثر من 6 أشهر وانتهى بتبرئة آل أبو النجا.
وأشار باكوس خلال الحلقة إلى أنه من السذاجة والغباء والحماقة أن يتم بلع الطعم كل مرة وبنفس الطريقة، لافتًا إلى أن وزارة التضامن تحمي الفساد.