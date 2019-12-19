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شاهد: محمد باكوس في "دلع نفسك"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "دلع نفسك".
وأشار باكوس خلال حلقته إلى ضرورة أن يأخذ الإنسان استراحة بين الحين والآخر، يفصل فيها قليلًا دماغه عن مشاكل الحياة اليومية، حتى لا تتسبب الضغوط في أزمات جديدة نفسية واجتماعية.
ولفت باكوس إلى ارتفاع نسب الطلاق في مصر بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا عن أن "البريك" أو الاستراحة تساعد على إنعاش العقل ليتحمل تبعات الحياة والتصدي للهموم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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