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شاهد: "عيد شو" في "الشعب عدو الشعب" مع تامر جمال
بث الناشط المصري الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الشعب عدو الشعب". وتأتي السلسلة الجديدة تحت عنوان "عيد شو".
وتناول جمال في الحلقة الجديدة حالة الجدل والغضب الواسع في الشارع المصري بعد تهديدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنزول الجيش كل قرى مصر، لهدم البيوت تحت مزاعم "مخالفات البناء".
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات، حملاتها المستمرة لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تطبيقا لتوجيهات السيسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
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