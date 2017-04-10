شاهد: عطوة كنانة يلقى خطاب السيسي حول تفجير الكنيستين قبل 4 أشهر
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا بثه الفنان عطوة كنانة قبل أربعة أشهر وقالوا إنه يتشابه مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تفجير الكنيستين يوم الأحد.
ويظهر في مقطع الفيديو عطوة كنانة مرتديا زيا رسميا يشبه السيسي ويؤكد في خطاب ألقاه في 11 ديسمبر عام 2016 أن التفجيرات ستستمر وستقع دائما في مصر ولابد من تكاتف الشعب المصري مع النظام وهو شبيه إلى حد كبير لما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير.
ويؤكد عطوة على اتخاذ إجراءات استثنائية ويحث القضاء على الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام في المعتقلين المصريين وهو ما أتى متشابها كذلك مع ما اتخذه السيسي وحكومته من إجراءات بعد تفجير الكنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا حيث أعلن حالة الطوارئ لثلاثة أشهر وأمر بانتشار قوات الجيش لتأمين المنشآت المدنية وغيرها من إجراءات رآها محللون لا تصلح لأن تكون رادعا للعمليات الإرهابية باعتبارها حلا أمنيا عوضا عن الحلول السياسية والاجتماعية التي لا يعيرها النظام الحالي أي اهتمام بحسب وصفهم.