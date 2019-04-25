ابداعات
شاهد: تامر جمال في "الراقصة والسياسي والجيش"
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة في صفحته على موقع يوتيوب من سلسلة "النفسية في أسبوع" بعنوان "الراقصة والسياسي والجيش".
تناول جمال في حلقته ظاهرة الرقص أمام لجان الاستفتاء على تعديلات دستورية تمت في مصر هذا الأسبوع تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030 وتمت الموافقة عليها بنسبة 88.8%.
وتساءل جمال لماذا يحتاج السياسي دائما لراقصة؟ وما علاقة الراقصة بالانتخابات والاستفتاء؟ وما علاقة الجيش والوطنية بالراقصة؟ ولماذا لا يرقص السياسيون أنفسهم؟! مستدلا بمشاهد من الفيلم السينمائي المصري "الراقصة والسياسي".
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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