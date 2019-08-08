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شاهد: الفرد المتسلق مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ"عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "الفرد المتسلق" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وتناول جمال في حلقته "الفرد المتسلق" الشخص الذي ينسب الفضل في العمل والإنجاز لنفسه فقط دون زملائه في العمل.
وأشار إلى أن الترقية في الوظيفة بالوشاية بالزملاء أو نسب عمل ليس من عملك هو سرقة، موضحا أن الموظف المتسلق مثال لإلحاق الضرر بالزملاء والمؤسسة التي يعمل بها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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