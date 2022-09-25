“عرين الأسد”.. جولة جوية لاكتشاف ملعب أحمد بن علي المونديالي في قطر (فيديو)

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عبر حسابها على تويتر فيديو لجولة جوية في ملعب أحمد بن علي بمدينة الريان أحد الملاعب التي ستقام عليه مباريات كأس العالم قطر 2022.

ويقدّم الفيديو نظرة شاملة للملعب، حيث يحظى المشاهد بجولة جوية تمر به في كل جوانبه، وكتبت اللجنة تعليقًا على الفيديو “عرين الأسد.. استاد أحمد بن علي”.

ويُظهر الفيديو الملعب بالكامل من الخارج بتصميمه المميز المستوحى من كثبان الصحراء الرملية، والعمران المميز المحيط بالملعب، ثم يصحب المشاهد في جولة داخلية، يمر عبر المدرجات التي تسع لـ 40 ألف متفرج، إلى قاعات كبار الزوار المميزة، وغرف تغيير ملابس اللاعبين، وصولًا إلى أرضية الميدان.

عرين الأسد، استاد أحمد بن علي 🤩#قطر2022 pic.twitter.com/DlH7utTGNN — Road to 2022 (@roadto2022) September 24, 2022

ويحاكي تصميم الاستاد والمباني المحيطة به جوانب من الثقافة والتقاليد المحلية. أما واجهته الخارجية، فتعكس تموّجات الكثبان الرملية، في حين تصوّر الأشكال الهندسية المميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية، فضلًا عن التجارة المحلية والدولية، كما أنّه سيكون المقرّ المثالي لنادي الريان بعد انتهاء البطولة.

وتم استخدام أكثر من 80% من مواد البناء من الاستاد الأصلي الذي كان يشغل الموقع سابقًا، في حين جرى الاحتفاظ بالأشجار المحيطة بالاستاد القديم بعناية.

وسيتمكّن المشجعون عند زيارتهم هذا الاستاد من التنقّل عبر نظام مترو الدوحة الجديد الصديق للبيئة استكمالًا لتجربة مستدامة حقًا.

وشًيّد الاستاد بمدينة الريان التي تُعرف ببوابة الصحراء ولطالما دافعت المدينة عن القضايا البيئية. ولذلك، صُمم الاستاد مع وضع معيار الاستدامة في الاهتمام.

وبعد انتهاء كأس العالم سيتم تسليم المدرجات العلوية ونصف المقاعد البالغ عددها 40 ألف مقعد لمشروعات تطوير لكرة القدم في الخارج.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.