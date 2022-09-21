كأس العالم قطر 2022|قطر

قطر تعلن موعد دخول مشجعي كأس العالم 2022 (فيديو)

21/9/2022-|آخر تحديث: 21/9/202205:10 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، ضوابط الدخول والخروج من وإلى قطر خلال فترة استضافتها بطولة كأس العالم 2022 -للمرة الأولى- في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأفصحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، عن حزمة القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى قطر، والتي تضمنت تعليق دخول جميع الزوار اعتبارًا من تاريخ الأول من نوفمبر.

وأوضحت أن الدخول إلى قطر سيكون لحاملي بطاقة (هَيَّا) خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 وحتى 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ يُتاح لهم البقاء في الدولة حتى تاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2023.

وأضافت أنه سيتم تدشين منصة للحالات الإنسانية -في أكتوبر/ تشرين الأول- توضح الضوابط والإجراءات الخاصة بها.

وتتضمن الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول إلى البلاد:

  • المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية.
  • حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل.
  • الحالات الإنسانية عن طريق المطار (بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم).

وستكون بطاقة (هَيّا) هي بوابة دخول الجماهير إلى قطر، حيث يتوجب على الجمهور القادم إلى البلاد لحضور مباريات البطولة تقديم طلب للحصول على بطاقة (هَيّا) الإلزامية والتي أضيف إليها مزايا بينها دخول ما يصل إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة (هَيّا). ومن المقرر إتاحة ذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.

ودعت الوزارة جميع الأفراد إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، وعدم مخالفتها، ضمانًا لإنجاح جهود الدولة في تنظيم هذا الحدث الكروي المرتقب.

وباتت كأس العالم FIFA قطر 2022 أقرب من أي وقت مضى مع دخول ساعة العد التنازلي إلى ما يقل عن 60 يوما قبل الانطلاقة، حيث تضع اللجنة العليا للمشاريع والإرث اللمسات الأخيرة على مختلف المنشآت التي ستستضيف منافسات البطولة المرتقبة من ملاعب ومناطق المشجعين والمعالم السياحية والتراثية التي ستعزز تجربة المشجعين خلال هذا الحدث الكبير.

وأصبحت كافة ملاعب البطولة جاهزة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم، بعد تدشين استاد لوسيل يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري من خلال مواجهة كأس سوبر لوسيل التي جمعت الهلال السعودي والزمالك المصري وشهدت حضورًا جماهيريًا تخطى 77 ألف مشجع.

ويعد استاد البيت في الخور الذي يستضيف حفل الافتتاح وأولى مباريات البطولة التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري يوم 20 نوفمبر المقبل، ثاني أكبر ملاعب البطولة، حيث يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يومًا، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر -الموافق اليوم الوطني لدولة قطر- في استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

وسينطلق مهرجان “فيفا” للمشجعين، خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل، والذي سيقام في موقع واحد وهو حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة على هامش المونديال طيلة فترة البطولة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية