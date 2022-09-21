قطر تعلن موعد دخول مشجعي كأس العالم 2022 (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأربعاء، ضوابط الدخول والخروج من وإلى قطر خلال فترة استضافتها بطولة كأس العالم 2022 -للمرة الأولى- في الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وأفصحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، عن حزمة القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى قطر، والتي تضمنت تعليق دخول جميع الزوار اعتبارًا من تاريخ الأول من نوفمبر.

#وزارة_الداخلية:

تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتباراً من 1 نوفمبر 2022 باسنثناء حاملي #بطاقة_هيا التي تتيح لحاملها البقاء في الدولة حتى 23 يناير 2023#قنا_رياضي pic.twitter.com/HFHxqAaykW — قنا الرياضي (@QNA_Sports) September 21, 2022

وأوضحت أن الدخول إلى قطر سيكون لحاملي بطاقة (هَيَّا) خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 وحتى 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ يُتاح لهم البقاء في الدولة حتى تاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2023.

ضوابط الدخول والخروج من وإلى دولة #قطر خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ #الداخلية_قطر pic.twitter.com/OCRiV3quuF — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

وأضافت أنه سيتم تدشين منصة للحالات الإنسانية -في أكتوبر/ تشرين الأول- توضح الضوابط والإجراءات الخاصة بها.

وتتضمن الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول إلى البلاد:

المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية.

حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل.

الحالات الإنسانية عن طريق المطار (بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم).

بيان #وزارة_الداخلية عن حزمة القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة #قطر خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ #الداخلية_قطر pic.twitter.com/WGUEo2sS6f — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

وستكون بطاقة (هَيّا) هي بوابة دخول الجماهير إلى قطر، حيث يتوجب على الجمهور القادم إلى البلاد لحضور مباريات البطولة تقديم طلب للحصول على بطاقة (هَيّا) الإلزامية والتي أضيف إليها مزايا بينها دخول ما يصل إلى 3 مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة (هَيّا). ومن المقرر إتاحة ذلك تزامنًا مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.

الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول إلى البلاد:

– المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية

– حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي وسمات العمل

– الحالات الإنسانية عن طريق المطار (بناء على الموافقات الصادرة من المنصة الرسمية للتقديم) #قنا_رياضي pic.twitter.com/QCOWBkYTpX — قنا الرياضي (@QNA_Sports) September 21, 2022

ودعت الوزارة جميع الأفراد إلى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الخصوص، وعدم مخالفتها، ضمانًا لإنجاح جهود الدولة في تنظيم هذا الحدث الكروي المرتقب.

أعلنت #وزارة_الداخلية عن حزمة من القرارات المتعلقة بإجراءات الدخول والخروج من وإلى دولة #قطر خلال فترة استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي تضمنت تعليق دخول جميع الزوار اعتبارًا من تاريخ (1/11/2022) #الداخلية_قطر pic.twitter.com/44B3IHhzdk — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

وباتت كأس العالم FIFA قطر 2022 أقرب من أي وقت مضى مع دخول ساعة العد التنازلي إلى ما يقل عن 60 يوما قبل الانطلاقة، حيث تضع اللجنة العليا للمشاريع والإرث اللمسات الأخيرة على مختلف المنشآت التي ستستضيف منافسات البطولة المرتقبة من ملاعب ومناطق المشجعين والمعالم السياحية والتراثية التي ستعزز تجربة المشجعين خلال هذا الحدث الكبير.

وأصبحت كافة ملاعب البطولة جاهزة لاستضافة الحدث الكروي الأبرز في العالم، بعد تدشين استاد لوسيل يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري من خلال مواجهة كأس سوبر لوسيل التي جمعت الهلال السعودي والزمالك المصري وشهدت حضورًا جماهيريًا تخطى 77 ألف مشجع.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم 21/9/2022 بالإدارة العامة للدفاع المدني، وتحدث فيه: العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة – رئيس وحدة الإعلام بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كاس العالم، والعقيد جاسم السيد – المدير التنفيذي لمكتب قائد عمليات أمن البطولة pic.twitter.com/fVtMBBCyus — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022

ويعد استاد البيت في الخور الذي يستضيف حفل الافتتاح وأولى مباريات البطولة التي تجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري يوم 20 نوفمبر المقبل، ثاني أكبر ملاعب البطولة، حيث يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يومًا، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر -الموافق اليوم الوطني لدولة قطر- في استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.

وسينطلق مهرجان “فيفا” للمشجعين، خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 في 20 نوفمبر المقبل، والذي سيقام في موقع واحد وهو حديقة البدع المطلة على كورنيش الدوحة على هامش المونديال طيلة فترة البطولة.

وهم: المواطنون القطريون، والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات الاستقدام الشخصي و كذلك سمات العمل والحالات الإنسانية التي ستكون عن طريق المطار فقط بناءً على الموافقات الصادرة من المنصة الرئيسية للتقديم pic.twitter.com/gvfzGFXCPa — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) September 21, 2022