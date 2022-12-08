الفيفا يقرّ غرامة مالية على كرواتيا

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) غرامة مالية على المنتخب الكرواتي الذي بلغ ربع نهائي نهائيات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وتأتي الغرامة عقوبة على سلوك جماهير النادي تجاه الحارس الكندي (ميلان بوريان) خلال مباراة الفريقين في دور المجموعات الذي انتهى بفوز المنتخب الكرواتي (4- 1).

وقال الفيفا، في بيان له، إن تحقيقًا تأديبيًّا فرض غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (53 ألف دولار) على الاتحاد الكرواتي “تتعلق بسلوك مشجعي كرواتيا خلال مباراة كرواتيا ضد كندا في المونديال يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني”.

وتوجه مشجعون من كرواتيا بإهانات إلى بوريان، وهو من أصل صربي وُلد في كرواتيا وفر منها وهو طفل، واستهدفوه بلافتات مسيئة خلال المباراة.

وتأتي عقوبة كرواتيا قبل 48 ساعة من مواجهتها البرازيل في الدور ربع النهائي غدًا الجمعة.

وكان الاتحاد الصربي أيضًا موضع تحقيق للفيفا، وتلقى غرامة قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بسبب علم مثير للجدل دمجت فيه خريطة كوسوفو وعُلِّق في غرفة ملابس الفريق خلال مواجهة البرازيل في دور المجموعات.