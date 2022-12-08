أمهات لاعبي منتخب المغرب يخطفن الأضواء في مونديال قطر (فيديو)
بعد تسجيل ركلة الجزاء الحاسمة لمنتخب بلاده المغرب ضد إسبانيا في كأس العالم فيفا قطر 2022، وبعد احتفال قصير مع زملائه في الملعب، اندفع النجم المغربي أشرف حكيمي إلى والدته في مدرجات الملعب واحتضنها وقبّل رأسها في مشهد استوقف جماهير المونديال الأجانب منهم قبل العرب.
وكان النجم المغربي المولود في مدريد لأبوين مغربيين، قد نشر قبل ذلك بأيام تغريدة له وهو يحتضن والدته بعد فوز أسود الأطلس على منتخب بلجيكا، ليكتب باللغة العربية جملة “أحبك يا أمي”، مع رمز تعبيري على شكل قلب.
Achraf Hakimi ran straight to his mother celebrating after winning the match for Morocco ♥️
•#sportsbreeze #fifaworldcup #fifaworldcup2022 #worldcup #fifa #fifaworldcupqatar2022 #qatar #morocco #bono #spain #achrafhakimi #hakimi pic.twitter.com/utMPg7KRSL
— Sports.Breeze (@thesportsbreeze) December 7, 2022
ولم تمض مواقف أشرف حكيمي مع أمه دون أن تنال حظا من الصور والتعليقات الإيجابية التي وقفت كثيرا عند طفولته الحزينة في الديار الإسبانية، والتضحيات التي قامت بها أمه من أجل التحاقه بفريق ريال مدريد منذ الصغر وتسلقه بعد ذلك سلم العالمية في فرق شهيرة مثل بروسيا دورتموند وإنتر ميلانو وانتهاء بالفريق الباريسي.
#المغرب_بلجيكا #مونديال_قطر_2022 #منتخب_المغرب #كأس_العالم_قطر_2022 #أسود_الأطلس #اشرف_حكيمي ❤️🇲🇦💚 pic.twitter.com/qTAMiXuLxt
— خلود (@Farhan_khu) November 27, 2022
وفي مقطع فيديو انتشرعلى نطاق واسع على الإنترنت، ظهرت والدة حارس المرمى المغربي ياسين بونو وهي تدعو وتصلي من أجل نجاح ابنها قبل أن يصد بنجاح ركلة جزاء من الإسباني سيرجيو بوسكيتس، ليتأهل المنتخب المغربى إلى دور الـ 8 في مونديال قطر وينال بونو لقب رجل المبارة.
A mother’s prayer is worth more than gold, this is Bono’s mother praying for him😂❤️ pic.twitter.com/TATwlMMULw
— HitMan-Izzy (@IzzatElKhawaja) December 7, 2022
كما وثق مقطع فيديو آخر لحظة توجه سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب ونادي أنجيه الفرنسي إلى المدرجات لتقبيل رأس والدته، وإهدائها قميصه بعد نهاية المباراة أمام كندا.
بوفال مع والدته ♥️♥️♥️
— زيدان نجد (@Zidane__Najd) December 1, 2022
ولم يخرج مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي عن هذه القاعدة، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صعوده مدرجات استاد المدنية التعليمية بعد نهاية المبارة مع إسبانيا وتقبليه رأس والدته في لحظة استوقفت جماهير الملعب.
وقالت والدة المدرب الركراكي للقناة الرياضية المغربية “أعيش في فرنسا منذ أكثر من 50 عاما وهذه أول مرة أترك باريس من أجل مونديال قطر”.
وأضافت: وليد سيجعل كل من يشاهده فخوراً. لقد ربيته ليكون مواطنا مغربيا مسلما يحب بلده.
Walid Regragui, DT de #MAR, se encontró con su madre luego de sacar a #ESP de #Qatar2022. Hermoso. pic.twitter.com/mXGehu2fCM
— VarskySports (@VarskySports) December 8, 2022