مدرب المغرب وليد الركراكي: لم نلعب أمام إسبانيا للوصول إلى ركلات الترجيح

أعرب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي سعادته وفخره بفريقه بعد التأهل لربع نهائي كأس العالم، وذلك لأول مرة في التاريخ بعد الفوز على إسبانيا. وسيواجه المنتخب البرتغال يوم السبت القادم.

واستطاع “أسود الأطلس” فرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي تألق فيها ياسين بونو حين تصدى لثلاث ركلات ليقود بلاده إلى إنجاز يحدث لأول مرة.

وقال الركراكي عقب المباراة “أعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة خاصة من الجانب التكتيكي، وقد التزم اللاعبون بتعليماتي جيدًا، أخبرتهم بأنهم سيُرهقوننا وأن اللقاء سيكون صعبًا، لم يستسلموا وخلال ركلات الترجيح كنا نعلم أننا نمتلك ياسين بونو أحد أفضل حراس المرمى في العالم، الذي قد يقودنا للفوز”.

وأكد الركراكي أنهم لم يلعبوا للوصول إلى ركلات الترجيح، وقال “بل أهدرنا عدة فرص للتسجيل، لكنهم أبلوا حسنًا وقد دخلنا التاريخ الآن”.

وكشف أنه قال للاعبي المنتخب إن عليهم التحلي بالطموح، مشيرًا إلى أنه تأكد أن ذلك دخل عقولهم، وقال “لماذا لا نفوز بكأس العالم حتى لو كان ذلك صعبًا؟”.

وقال المدرب المغربي “نحن نمتلك القلب وحين يكون معنا كل هذا الحب نفوز بالمباريات، أشكر الجمهور المغربي الذي ضحى للوصول إلى هنا وأشكر الجماهير العربية الأخرى التي دعمتنا”.

واختتم المدير الفني لمنتخب المغرب حديثه لموقع الفيفا بالتأكيد على عزم أسود الأطلس مواصلة المشوار في كأس العالم فيفا قطر 2022، قال ذلك وعانق حارس مرماه (بونو) فاحتفلا معًا بالفوز والتأهل.

Into the #FIFAWorldCup quarter-finals for the first time ever.

A historic moment for @EnMaroc 🇲🇦🙌 pic.twitter.com/bzTCqBmVa1

— FIFA.com (@FIFAcom) December 6, 2022