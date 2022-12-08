جدول مباريات دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022

أربع مواجهات من دور الـ8 حددت بالفعل، بعد اكتمال عقد المتأهلين لمنافسات دور ربع النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأسدل الستار على منافسات دور الـ16 في مونديال قطر 2022، مساء الثلاثاء، بمواجهتي المغرب مع إسبانيا والبرتغال مع سويسرا، في حين ودّعت 8 فرق البطولة.

وقد حُددت بالفعل مواعيد مباريات الفرق الـ8 الباقية للوصول إلى نهائي كأس العالم وهي: الأرجنتين وهولندا وكرواتيا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمغرب والبرتغال.

مباريات ربع النهائي

الجمعة 9 ديسمبر:

كرواتيا X البرازيل (الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب المدينة التعليمية).

(الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب المدينة التعليمية). هولندا X الأرجنتين (الساعة 22:00 – استاد لوسيل).

السبت 10 ديسمبر:

المغرب X البرتغال (الساعة 18:00 – ملعب الثمامة).

(الساعة 18:00 – ملعب الثمامة). إنجلترا X فرنسا (الساعة 22:00 – استاد البيت).