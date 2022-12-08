جدول مباريات دور الـ8 في كأس العالم قطر 2022
8/12/2022-|آخر تحديث: 8/12/202201:25 PM (مكة المكرمة)
أربع مواجهات من دور الـ8 حددت بالفعل، بعد اكتمال عقد المتأهلين لمنافسات دور ربع النهائي بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في قطر، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأسدل الستار على منافسات دور الـ16 في مونديال قطر 2022، مساء الثلاثاء، بمواجهتي المغرب مع إسبانيا والبرتغال مع سويسرا، في حين ودّعت 8 فرق البطولة.
وقد حُددت بالفعل مواعيد مباريات الفرق الـ8 الباقية للوصول إلى نهائي كأس العالم وهي: الأرجنتين وهولندا وكرواتيا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمغرب والبرتغال.
مباريات ربع النهائي
الجمعة 9 ديسمبر:
- كرواتيا X البرازيل (الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة على ملعب المدينة التعليمية).
- هولندا X الأرجنتين (الساعة 22:00 – استاد لوسيل).
السبت 10 ديسمبر:
- المغرب X البرتغال (الساعة 18:00 – ملعب الثمامة).
- إنجلترا X فرنسا (الساعة 22:00 – استاد البيت).
ما توقعاتكم لمباريات دور الثمانية.. ما الفرق التي ستتمكن من الصعود لنصف النهائي؟#الجزيرة_مباشر #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/bY1zDWvcWW
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 7, 2022
المصدر : الجزيرة مباشر + موقع الفيفا