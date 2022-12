بعد انتقادات للبرازيل.. فينيسيوس: احتفالاتنا الراقصة تنم عن البهجة وليس عدم الاحترام

قال النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إنه وزملاءه في الفريق سيواصلون الاحتفالات الراقصة بالأهداف في كأس العالم لكرة القدم مدافعا عن حقهم في التعبير عن سعادتهم بالرقص الذي يعد جزءًا من الثقافة البرازيلية المبهجة.

وخطفت البرازيل الأضواء بكأس العالم، الاثنين، بفوزها 4-1 على كوريا الجنوبية في دور الستة عشر ليس فقط بفضل الأداء الرائع والنتيجة الكبيرة، وإنما بسبب احتفال الفريق الصاخب بالأهداف.

وأثارت رقصات اللاعبين انتقادات من معلقين أمثال روي كين الذي اعتبر أنها “تنم عن عدم احترام” للمنافس، وأثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والأربعاء، أوضح فينيسيوس في مؤتمر صحفي “بالطبع يحب البعض الشكوى عندما يرون سعادة الآخرين. نحن شعب سعيد، لذا دائما ما يثير هذا الضيق”.

وقال “تسجيل الهدف هو أهم لحظة في كرة القدم، وتزداد أهميتها أكثر في كأس العالم، لذا هي لحظة سعادة ليس لنا فقط كلاعبين وإنما للبلد بأكمله”.

وأضاف “ما زال لدينا احتفالات عديدة جاهزة، لذا علينا أن نواصل تحسين المستوى والفوز بالمباريات وأن نظل سعداء”.

وتابع “نحتاج الحفاظ على هدوئنا وتركيزنا لأن من في صفنا أكثر ممن هم ضدنا”.

Brazil have completed more dances (4) than South Korea have had shots on target in the first half (3). @StatmanDave #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cdw9UW9NWh

— Los Blancos Live (@TheBlancosLive) December 5, 2022