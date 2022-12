بعد الخسارة أمام المغرب والخروج من المونديال.. إقالة لويس إنريكي من تدريب منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقالة لويس إنريكي من منصبه في تدريب المنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وقرر تعيين لويس دي لافوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاما في منصبه.

وتأتي هذه الخطوة بعد خروج منتخب إسبانيا من مونديال قطر على يد المغرب. فبعد فوز ساحق على كوستاريكا 7-0 في افتتاح مشوارها في مونديال قطر، تعادلت إسبانيا مع ألمانيا 1-1 قبل أن تخسر أمام اليابان 1-2.

وفي ثمن النهائي، استحوذت إسبانيا على الكرة أمام المغرب، بيد أنها خسرت بركلات الترجيح 0-3 بعد تعادلهما دون أهداف.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان “قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي مدربا جديدا”.

وأضاف “الاتحاد الإسباني قدم تقريرا للرئيس، حدد فيه أن مشروعا جديدا يجب أن يبدأ للمنتخب بهدف مواصلة النمو الذي تحقق في السنوات الأخيرة بفضل العمل الذي قام به لويس إنريكي”.

وكان المدرب المقال (52 عاما) قد قال بعد الخروج أمام المغرب إنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

وقبيل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن إقالته، غرد إنريكي على حسابه الخاص على تويتر قائلا “لا يمكن للأمور أن تمضي بهذا الشكل. لقد حاولنا ولكن ذلك لم يكن كافياً، نأسف لأننا لم نمنحكم الفرح.. هذه كرة القدم والحياة.. انهض يا فريق لاروخا”.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8

— LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022