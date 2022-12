مبادرة قطرية.. نقل أجواء المونديال إلى مخيم الزعتري للاجئين و”بي إن سبورتس” توفر المباريات مجانا (شاهد)

قال الهلال الأحمر القطري إنه هو وجمعية قطر الخيرية بالتعاون مع شركائهما المحليين، عشرات المواقع المجهزة بشاشات عملاقة ووسائل الراحة لمتابعة مباريات كأس العالم قطر 2022 مجانًا.

ويأتي ذلك عبر المبادرة الإنسانية (#قطر_فرحة_للجميع)، التي دشنها الهلال والجمعية في 16 دولة، بدعم من وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وقنوات “بي إن سبورتس”.

وتضمنت المبادرة إنشاء مراكز مخصّصة للمشجعين في عدد من الدول، منها العراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان واليمن، يحتوي كل منها على شاشة عملاقة لنقل التغطية الحصرية لقنوات “بي إن سبورتس”.

كما تضمنت المبادرة تخصيص مواقع لإقامة مباريات ودية بين الفرق الشبابية لممارسة لعبة كرة القدم، وبعض الأنشطة الترفيهية والتوعوية والرياضية المتوازية مع أهداف البطولة العالمية.

وشملت مبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، تجهيز موقعين في الأراضي الفلسطينية أحدهما في وسط مدينة غزة، حيث تم تجهيز صالة رياضية بشكل كامل لتحتضن أكثر من 3000 مُتابع ومشجّع.

كما تم تجهيز قاعة أخرى في مجمّع رام الله الترويحي برام الله لتستضيف أكثر من 1000 من المشجعين والمهتمين. وتضمّن جدول التجهيزات إقامة فعاليات احتفالية، منها عروض دبكة وإطلاق ألعاب نارية.

ونقل الهلال وقطر الخيرية أجواء كأس العالم إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، حيث قامت قطر الخيرية بتجهيز خيمة بالمخيم تستوعب حوالي 700 شخص.

وجهز الهلال الأحمر القطري خيمة تتسع لما بين 500 و700 شخص من متابعي مباريات كأس العالم، بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة “بلو مونت”.

وفي بادرة إنسانية طيبة تضاف إلى التميز القطري في تنظيم المونديال، ساهم المنشدان الشهيران حمود الخضر وماهر زين في إضافة أجواء من الحماسة والفرح والبهجة إلى زوار مناطق المشجعين بالمخيم.

وقال الهلال الأحمر القطري إنه هو وقطر الخيرية يؤمنان بأن هذه المبادرة الإنسانية لمواكبة تنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، تنسجم مع الجهود الإنسانية التي تقوم بها الدولة والمنظمات الإنسانية في مناطق تجمع اللاجئين والنازحين.

