مونديال قطر.. أفراح عربية بفوز المغرب وتأهله التاريخي في نهائيات كأس العالم (فيديو)
عمّت حالة من الفرحة الغامرة الدول العربية بعد تأهل المغرب التاريخي إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الدول العربية بعد إقصائه إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16 لمونديال قطر.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرحة الجماهير في أحد مخيمات النازحين السوريين في كفرنبل في إدلب شمالي سوريا.
فرحة احد مخيمات كفرنبل في #إدلب بعد الفوز التاريخي لمنتخب المغرب وصعود #أسود_الأطلس إلى ربع نهائي #كأس_العالم #قطر_2022 #المغرب_إسبانيا #سوريا#الجزيرة_مباشر #رياضة #كأس_العالم_قطر_2022#WorldCup2022 #قطر2022 pic.twitter.com/dfwbsVfVpj
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022
وأصبح المغرب أول بلد عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلّبه على إسبانيا 3-صفر بركلات الترجيح في دور الستة عشر، الثلاثاء، في مونديال قطر 2022.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي قطر، أضيئت أبراج لوسيل باللون الأحمر مع تحية لأسود الأطلس بعد التأهل غير المسبوق.
أبراج #لوسيل تحيي #أسود_الأطلس
بعد فوز #المغرب على #إسبانيا والصعود إلى دور الثمانية
في #كأس_العالم_قطر_2022 #الجزيرة_مباشر #رياضة#WorldCup2022 #قطر2022 pic.twitter.com/cGyCBjbZDl
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022
وأصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرحة الجماهير في غزة بعد تأهل منتخب المغرب.
فرحة في #غزة بعد تأهّل منتخب #المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح#قطر2022 pic.twitter.com/4vadF0q5XU
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022
وسيواجه منتخب المغرب في دور الثمانية المنتخب البرتغالي الذي حقق فوزا كبيرا على نظيره السويسري بستة أهداف مقابل هدف واحد.