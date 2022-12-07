كأس العالم قطر 2022.. هدف تشافيز الأقوى حتى الآن وصراع شرس على الحذاء الذهبي (صور)

يتصدّر هدف المكسيكي لويس تشافيز قائمة الأهداف العشرة الأولى من مرحلة المجموعات ودور الستة عشر مُجتمعة في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وجاءت الركلة الحرة الرائعة التي سجّل منها لويس تشافيز هدفًا في فوز المكسيك على السعودية بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في صدارة قائمة الأهداف العشرة الأولى من مرحلة المجموعات ودور الستة عشر مُجتمعة، إذ بلغت سرعة التسديدة 121.69 كليومترًا في الساعة.

وتحتل تسديدة ريتسو دوان التي بلغت سرعتها 120.04 كليومترًا في الساعة التي سجّل منها هدف التعادل لليابان من خارج منطقة الجزاء أمام إسبانيا المركز الثاني، في ترتيب أقوى تسديدة أسفرت عن هدف، فيما احتل هدف الألماني نيكلاس فولكروج في مرمى إسبانيا أيضًا المركز الثالث.

ويتصدّر المغربي حكيم زياش جدول الأهداف من خلال “المسافة المقطوعة” حيث سجّل هدفه في الدقيقة الرابعة ضد كندا في دور المجموعات على بعد 32.85 مترًا من المرمى.

التكنولوجيا تحسم الجدل

وتؤدي التكنولوجيا دورًا بارزًا في النسخة الحالية من كأس العالم وفي ظل تزايد الاهتمام بالبيانات عن أي وقت مضى، أصبح بإمكان المشجعين ووسائل الإعلام الآن التحقق من أمور يطول الجدل حولها.

وتتميز “الرحلة” وهي كرة (أديداس) الرسمية لنهائيات قطر 2022 ومزوّدة بتقنية متصلة بوحدة قياس بالقصور الذاتي موضوعة داخل مركز الكرة.

ويُرسل هذا المستشعر بيانات الكرة إلى غرفة تشغيل الفيديو 500 مرة في الثانية، ما يسمح بالكشف الدقيق للغاية عن نقطة التسديد.

وتساعد هذه التقنية على تحديد المسافة التي قطعتها الكرة في الهواء نحو المرمى وسرعة التسديدة وكذلك مقدار الدوران.

وتعد كرة “الرحلة” هي الكرة الـ14 على التوالي التي تصنعها (أديداس) لكأس العالم، وتتسم بقدرتها على التنقل في الهواء بسرعة أكبر من أي كرة أخرى في تاريخ البطولة، وتوفر الكرة أعلى مستويات الدقة في الملعب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ملمس سطح الكرة.

جائزة الحذاء الذهبي

ويظل السباق على جائزة حذاء (أديداس) الذهبي مفتوحًا على مصراعيه، وتبقى معركة تصدّر قائمة الهدّافين في كأس العالم تشهد صراعًا شرسًا إلى أن تختتم منافسات مونديال قطر.

وبانتهاء منافسات دور المجموعات ودور الـ16 (ثمن النهائي) في مونديال قطر 2022، يتصدّر الفرنسي كيليان مبابي قائمة هدّافي البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين عن أقرب المنافسين له وهم كودي جاكبو من منتخب (هولندا)، وجونسالو راموس (البرتغال)، وريتشارليسون (البرازيل) وماركوس راشفورد (إنجلترا) وإينر فالنسيا (الإكوادور) وألفارو موراتا (إسبانيا)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وبوكايو ساكا (إنجلترا)، وأوليفييه جيرو (فرنسا)، بينما سجّل 18 لاعبًا هدفًا واحدًا فقط.

ويُمنح الحذاء الذهبي للاعب الذي يسجّل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم، وإذا تساوى لاعبان سيفوز اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، بينما إذا كان لاعبان أو أكثر متساويين، سيفوز اللاعب الذي لعب أقل عدد من الدقائق.

وسيُمنح الحذاء الفضي والحذاء البرونزي لثاني وثالث أفضل الهدّافين على التوالي.

ويعدّ الأرجنتيني غييرمو ستابيلي أول من نال جائزة هدّاف المونديال في عام 1930 برصيد (8) أهداف، بينما كان الإنجليزي هاري كين هو آخر من فاز بالجائزة في مونديال روسيا 2018 برصيد (6) أهداف.