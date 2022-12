زعماء وساسة عرب يحتفون بالفوز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر

احتفى قادة ومسؤولون وساسة عرب، مساء أمس الثلاثاء، بفوز منتخب المغرب على نظيره الإسباني في مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الثلاثاء، بتغلّبه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

على مستوى القادة، نقلت وسائل إعلام لقطات فيديو متداولة لفرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى دور ربع النهائي.

وأظهرت اللقطات أمير قطر من ملعب المباراة وهو سعيد ويصفق ويرفع علم المغرب، فرحا بالفوز التاريخي.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاهل المغربي محمد السادس بفوز منتخب بلاده، خلال اتصال هاتفي، مؤكدا أن الفوز فوز لفلسطين وللعرب جميعا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، وهنأه على فوز بلاده، واصفا ما حدث بأنه إنجاز رياضي مشرف، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وعقب الفوز، غرد نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء حاكم دبي، قائلا “المستحيل ليس مغربيا.. المستحيل ليس عربيا.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم”.

كما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تابع برفقة الأمير علي بن الحسين -رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم- الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة “أزف أحر التهاني للشعب المغربي بفوز منتخبه بعد أداء بطولي كبير كأول فريق عربي يصل إلى هذا الدور”.

وغرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قائلا “نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي”.

كما غرد نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قائلا “نفخر بهذا الإنجاز لأول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي في تاريخ كأس العالم”.

وأضاف “أسود الأطلس أسعدوا جماهيرنا العربية في أول كأس عالم على أرض عربية في قطر، كل التوفيق لهم”.

وكتب وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد تهنئة للمغرب عبر حسابه في تويتر، قائلا “مبروك أسود الأطلس والعرب”.

كما أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن سعادته بفوز المغرب، قائلا عبر حسابه في تويتر “نفرح بفرح أشقائنا في المغرب، إنجاز مغربي عربي متميز في مونديال يمثل في حسن تنظيمه إنجازا قطريا، عربيا متميزا، مبروك أسود الأطلس”.

وهنأ وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسود الأطلس، قائلا في تغريدة “ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل، مبروك للكرة العربية، وكل التوفيق في الخطوة المقبلة”.

وبارك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى هذا الفوز، قائلا “البطل هو المغرب.. العربي هو المغرب.. الإنجاز هو المغرب.. أما السر فهو بركة علم ‎فلسطين، مبروك يا أصحاب العزيمة الفولاذية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية لبلاده.

كما هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، المغرب، عبر حسابها في تويتر، قائلة “مبروك لأسود الأطلس فرحتونا”.

مبرووووووك لأسود الأطلس فرحتونا🇲🇦

Wow #Morocco! You did it again#اسود_الاطلس

— Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 6, 2022