زعماء وساسة عرب يحتفون بالفوز التاريخي لأسود الأطلس في مونديال قطر

احتفى قادة ومسؤولون وساسة عرب، مساء أمس الثلاثاء، بفوز منتخب المغرب على نظيره الإسباني في مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتأهل منتخب أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، الثلاثاء، بتغلّبه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

فرحة وإنجاز

على مستوى القادة، نقلت وسائل إعلام لقطات فيديو متداولة لفرحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالتأهل التاريخي لأسود الأطلس إلى دور ربع النهائي.

وأظهرت اللقطات أمير قطر من ملعب المباراة وهو سعيد ويصفق ويرفع علم المغرب، فرحا بالفوز التاريخي.

وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاهل المغربي محمد السادس بفوز منتخب بلاده، خلال اتصال هاتفي، مؤكدا أن الفوز فوز لفلسطين وللعرب جميعا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى نظيره المغربي، وهنأه على فوز بلاده، واصفا ما حدث بأنه إنجاز رياضي مشرف، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وعقب الفوز، غرد نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، رئيس الوزراء حاكم دبي، قائلا “المستحيل ليس مغربيا.. المستحيل ليس عربيا.. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم”.

المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب 🇲🇦 بكم نفخر ونفاخر العالم.. pic.twitter.com/zDwA1Tt7bA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2022

كما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني تابع برفقة الأمير علي بن الحسين -رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم- الانتصار التاريخي للمنتخب المغربي.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في تغريدة “أزف أحر التهاني للشعب المغربي بفوز منتخبه بعد أداء بطولي كبير كأول فريق عربي يصل إلى هذا الدور”.

أزف أحر التهاني للشعب المغربي الشقيق 🇲🇦 بفوز منتخبه على المنتخب الإسباني والتأهل لربع نهائي #كأس_العالم قطر 2022، بعد أداء بطولي كبير كأول فريق عربي يصل إلى هذا الدور. pic.twitter.com/DdOR33Uobt — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 6, 2022

وغرد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قائلا “نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي”.

نهنئ فريق المغرب بتأهله للدور ربع النهائي من المونديال .مبروك وعقبال الفوز النهائي#منتخب_المغرب#مونديال_قطر_2022 — Najib Mikati (@Najib_Mikati) December 6, 2022

كما غرد نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قائلا “نفخر بهذا الإنجاز لأول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي في تاريخ كأس العالم”.

وأضاف “أسود الأطلس أسعدوا جماهيرنا العربية في أول كأس عالم على أرض عربية في قطر، كل التوفيق لهم”.

نفخر بهذا الإنجاز لأول منتخب عربي يتأهل لربع النهائي في تاريخ كأس العالم، #أسود_الأطلس أسعدوا جماهيرنا العربية في أول كأس عالم على أرض عربية في قطر. كل التوفيق لهم و #ديما_مغرب

🇲🇦 pic.twitter.com/9VAm4WO7A4 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) December 6, 2022

وكتب وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد تهنئة للمغرب عبر حسابه في تويتر، قائلا “مبروك أسود الأطلس والعرب”.

مبروك ل #أسود_الأطلس و العرب 🇲🇦 — عبدالله بن زايد (@ABZayed) December 6, 2022

دعوات وأمنيات

كما أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن سعادته بفوز المغرب، قائلا عبر حسابه في تويتر “نفرح بفرح أشقائنا في المغرب، إنجاز مغربي عربي متميز في مونديال يمثل في حسن تنظيمه إنجازا قطريا، عربيا متميزا، مبروك أسود الأطلس”.

وهنأ وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، أسود الأطلس، قائلا في تغريدة “ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل، مبروك للكرة العربية، وكل التوفيق في الخطوة المقبلة”.

ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية 👏🏼🇲🇦

مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة 🙏🏼#قطر2022 pic.twitter.com/MNFenDkzXp — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 6, 2022

وبارك وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى هذا الفوز، قائلا “البطل هو المغرب.. العربي هو المغرب.. الإنجاز هو المغرب.. أما السر فهو بركة علم ‎فلسطين، مبروك يا أصحاب العزيمة الفولاذية”، وفق وكالة الأنباء الرسمية لبلاده.

كما هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، المغرب، عبر حسابها في تويتر، قائلة “مبروك لأسود الأطلس فرحتونا”.

مبرووووووك لأسود الأطلس فرحتونا🇲🇦

Wow #Morocco! You did it again#اسود_الاطلس — Rania Al Abdullah (@QueenRania) December 6, 2022

ومن مصر، هنأ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين المنتخب المغربي، ووصف في بيان ما حدث بأنه إنجاز غير مسبوق، مشيدا بالأداء الرجولي لأسود الأطلس.

ومن فلسطين، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم “نبارك للمغرب الشقيق تأهله، هذا إنجاز رياضي عربي يستحق التقدير”، وفق بيان.

وهنأ المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك، في بيان، أسود الأطلس قائلا “نبارك للمغرب الشقيق الفوز، وتمنياتنا دوام التقدم والصعود، ومشاهدة العلم الفلسطيني يرفرف في المونديال حتى النهاية”.

كما هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المغرب، قائلا في تغريدة “كل التهنئة للمغرب على انتصاره الثمين اليوم، شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد”.

كل التهنئة للمغرب علي إنتصارها الثمين اليوم وصعودها المظفر إلي الدور ربع النهائي. شرفتم الكرة العربية وننتظر منكم المزيد إن شاء الله. أطيب التمنيات بالتوفيق.#المغرب_اسبانيا #FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/51GVqkLLVD — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) December 6, 2022

وعن فوز أسود الأطلس، غرد السياسي العراقي مقتدى الصدر عبر حسابه في تويتر “المغرب أمل لانتصار العروبة”.

ويلتقي منتخب المغرب في الدور المقبل، يوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول، مع البرتغال بعد فوزها على سويسرا بـ6 أهداف مقابل هدف وحيد.