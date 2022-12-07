تأصيلا للكرم العربي.. عائلة قطرية تستضيف مشجعي كأس العالم في مجلسها (فيديو)

بادرت عائلة قطرية بنصب خيمة كبيرة قرب أحد الملاعب التي تستضيف منافسات كأس العالم في قطر لاستضافة مشجعي الفرق المشاركة، بمبادرة من رب الأسرة لإكرام ضيوف قطر.

وقال أحد أفراد العائلة، الذي كان يقف أمام الخيمة لاستقبال المشجعين الذين توافدوا على الخيمة، إنها مبادرة من والده لإظهار العادات العربية في إكرام الضيف وللتعريف بالثقافة العربية والقطرية.

وقال أحد المشجعين الأرجنتينين إنه جاء لمشاهدة كرة القدم، لكنه وجد ثقافة على عكس تلك الصورة النمطية التي يروج لها، وأبدى أعجابه بما شاهد.

ووسط الهتافات والأناشيد الحماسية انخرط عدد من مشجعي الفرق في نقاش مع المضيف وذلك خلال مباراة اليابان أمام كرواتيا يوم الاثنين.

وظهر المشجعون داخل المجلس القطري وهم يسترخون على الوسائد وأخذ بعضهم يتناول المأكولات والحلوى والقهوة العربية، فيما ظهر آخرون وهم يستنشقون البخور العربي.

مونديال مميز

واتسم العرس العالمي الذي انطلق في قطر في 20 نوفمبر الماضي، بنكهة خاصة لم تكن معتادة في كل البطولات السابقة، فهو يقام وللمرة الأولى في عاصمة عربية إسلامية.

وقد أبدى الكثير من المشجعين انبهارهم بمستوى الضيافة والترحيب الشعبي والكرم الذي قابل به القطريون ضيوفهم من مشجعي كأس العالم، مما أدى لتغيير الصورة النمطية التي انطبعت في أذهان البعض.

وعلى المستوى الشعبي تنوعت صور الضيافة القطرية، إذ أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة مشاهد لتوزيع القهوة والحلوى والمشروبات على المشجعين، أمام الملاعب وفي الأسواق والشوارع.

وتعرّف مشجعو المونديال على المجالس العربية المفتوحة والضيافة فيها والتي تشكل تراثا وعادة عربية تنتشر خاصة في دول الخليج العربي.