بعد إزاحة المنتخب الإسباني.. حفاوة واستقبال رائع لمنتخب المغرب في مقر إقامتهم بالدوحة (فيديو)

حظي المنتخب المغربي باستقبال حافل فور وصوله إلى فندق إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة عقب تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية (3-0) في مباراة انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

وشارك اللاعبون مع الجماهير الاحتفالات بعد التأهل التاريخي لأسود الأطلس، حيث توافد مئات الجماهير على محل إقامة “أسود الأطلس” لتحية اللاعبين عند وصولهم وتعالت الهتافات الداعمة للاعبين.

وشهد العالم العربي احتفاء واسعاً، مساء أمس الثلاثاء، فور إزاحة منتخب المغرب لنظيره الإسباني من مونديال قطر، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت مختلف البلدان العربية، احتفالات شعبية كروية، ابتهاجا بالفوز المغربي، منها في مصر وقطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين، ومختلف أرجاء قطر وعدة شوارع في لبنان.

وأضاء أحد الأبراج بمدينة لوسيل في قطر، بعلم المغرب.

ويعتبر المغرب أول منتخب عربي يصل إلى ربع النهائي بمونديال كأس العالم في تاريخ البطولة.

ويلتقي منتخب المغرب في الدور المقبل، السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول، مع البرتغال.