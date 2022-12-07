“البريميرليغ” أكثر الدوريات تمثيلا في ربع نهائي كأس العالم.. وهذا ترتيب البقية

يعد الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) البطولة الوطنية الأكثر تمثيلا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، بواقع 61 لاعبًا يمثلون 14 ناديًا، فيما تشارك قطبا مانشستر سيتي ويونايتد المركز الأول من بين الأندية الأوربية الأكثر تمثيلا في هذا الدور.

وعلى الرغم من الإقصاء المفاجئ لإسبانيا من الدور ثمن النهائي على يد المغرب، فإن الدوري الإسباني يأتي في المركز الثاني مع 30 لاعبًا في 8 أندية.

وكذلك، رغم غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال قطر، حلّت (سيري آ) في المركز الثالث مع 23 لاعبًا يلعبون في 9 أندية مختلفة.

ثمّ يأتي الدوري الفرنسي (18 لاعبًا في 8 أندية)، والفضل الأكبر لباريس سان جرمان بطل فرنسا، فالدوري الألماني (17 لاعبًا في 8 أندية) والهولندي (11 لاعبًا في 3 أندية) الذي يضمّ العديد من اللاعبين الهولنديين الدوليين.

وعلى مستوى الأندية، يمتلك كل من مانشستر سيتي ويونايتد أكبر عدد من اللاعبين الموجودين في ربع نهائي قطر مع 11 لاعبًا لكل منهما، يليهما سان جرمان وأياكس أمستردام (7 لاعبين) في المركز الثالث.

ترتيب أكثر الدوريات تمثيلًا في ربع النهائي:

1. الدوري الإنجليزي: 61 لاعبًا (14 ناديًا)

2. الدوري الإسباني: 30 لاعبًا (8 أندية)

3. الدوري الإيطالي: 23 لاعبًا (9 أندية)

4. الدوري الفرنسي: 18 لاعبًا (8 أندية)

5. الدوري الألماني: 17 لاعبًا (8 أندية)

6. الدوري الهولندي: 11 لاعبًا (3 أندية)

7. الدوري البرتغالي: 9 لاعبين (3 أندية)

ترتيب أكثر الأندية تمثيلًا في ربع النهائي:

1. مانشستر سيتي (إنجلترا)، 11 لاعبًا: نايثن أكيه (هولندا)، فيل فودن، جاك غريليش، كالفن فيليبس، جون ستونز، كايل ووكر (إنجلترا)، خوليان ألفاريز (الأرجنتين)، إيدرسون (البرازيل)، جواو كانسيلو، روبن دياش، برناردو سيلفا (البرتغال).

2. مانشستر يونايتد، 11 لاعبًا: تايرل مالاسيا (هولندا)، برونو فرنانديش، ديوغو دالو (البرتغال)، كازيميرو، فريد، أنتوني (البرازيل)، رافايل فاران (فرنسا)، ماركوس راشفورد، لوك شو، هاري ماغواير (إنجلترا)، ليساندرو مارتينيس (الأرجنتين).

3. باريس سان جرمان (فرنسا)، 7 لاعبين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، كيليان مبابي (فرنسا)، أشرف حكيمي (المغرب)، ماركينيوس ، نيمار (البرازيل)، دانيلو، فيتينيا (البرتغال).

4. أياكس أمستردام (هولندا)، 7 لاعبين: ريمكو باسفير، يوريين تيمبر، ستيفن بيرخفين، فاوت فيخهورست، ديفي كلاسن، دالي بليند وكينيث تايلور (هولندا).

5. يوفنتوس (إيطاليا) 6 لاعبين: دانيلو، أليكس ساندرو، بريمر (البرازيل)، أدريان رابيو (فرنسا)، لياندرو باريديس، أنخل دي ماريا (الأرجنتين).

6. بايرن ميونيخ (ألمانيا)، 6 لاعبين: ماتيس دي ليخت (هولندا)، بنجمان بافار، دايو أوباميكانو، كينغسلي كومان (فرنسا)، يوسيب ستانيشيتش (كرواتيا)، نصير مزراوي (المغرب).

7. توتنهام (إنجلترا)، 6 لاعبين: إريك داير، هاري كاين (إنجلترا)، روميرو (الأرجنتين)، هوغو لوريس (فرنسا)، إيفان بيريشيتش (كرواتيا)، ريشارليسون (البرازيل).

8. ليفربول (إنجلترا)، 6 لاعبين: فيرجيل فان دايك (هولندا)، ترنت ألكسندر-أرنولد، جوردان هندرسون (إنجلترا)، إبراهيما كوناتيه (فرنسا)، أليسون بيكر، فابينيو (البرازيل).

9. ريال مدريد (إسبانيا) 6 لاعبين: أوريليان تشواميني، إدواردو كامافينغا (فرنسا)، لوكا مودريتش (كرواتيا)، إيدر ميليتاو، فينيسيوس جونيور، رودريغو (البرازيل).

10. أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، 6 لاعبين: أنطوان غريزمان (فرنسا)، ناهويل مولينا، رودريغو دي بول، أنخل كوريا (الأرجنتين)، إيفو غربيتش (كرواتيا) ، جواو فيليكس (البرتغال).

11. إشبيلية (إسبانيا) 5 لاعبين: غونسالو مونتييل، ماركوس أكونيا، ألخاندرو “بابو” غوميس (الأرجنتين)، ياسين بونو، يوسف النصيري (المغرب).

12. برشلونة (إسبانيا)، 5 لاعبين: ممفيس ديباي، فرنكي دي يونغ (هولندا)، رافينيا (البرازيل)، جول كونديه، عثمان ديمبيليه (فرنسا).

13. أرسنال- 5 لاعبين: غابريال مارتينيلي (البرازيل)، ويليام صليبا (فرنسا)، بوكايو ساكا، آرون رامسدايل، بن وايت (إنجلترا).

14. تشلسي (إنجلترا)، 5 لاعبين: مايسون ماونت، كونور كالاغر (إنجلترا)، ماتيو كوفاتشيتش (كرواتيا)، حكيم زياش (المغرب)، تياغو سيلفا (البرازيل).

15. إنتر (إيطاليا)، 5 لاعبين: دنزل دامفريس، ستيفان دي فري (هولندا)، لاوتارو مارتينيس، خواكين كوريا (الأرجنتين)، مارسيلو بروزوفيتش (كرواتيا).

16. بنفيكا (البرتغال)، 5 لاعبين: نيكولاس أوتامندي، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)، رافا سيلفا، جواو ماريو ، غونسالو راموس (البرتغال).