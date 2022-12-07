البرتغال تهزم سويسرا 6-1 وتتأهل إلى دور الثمانية بمونديال قطر

سجل جونسالو راموس ثلاثية مذهلة ليقود منتخب البرتغال المتألق للفوز على سويسرا (6-1)، الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2006.

وأقدم مدرب البرتغال فرناندو سانتوس على اتخاذ قرار شجاع بوضع نجم وقائد الفريق كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء ليتلقى المكافأة بعرض رائع من فريقه.

ومنح راموس -الذي خاض مباراة منذ البداية لأول مرة في كأس العالم- البرتغال التقدم في الدقيقة 17 من تسديدة من زاوية صعبة، قبل أن يضيف بيبي الهدف الثاني للبرتغال بضربة رأس قوية في الدقيقة 33.

وسجل راموس (21 عاما) هدفه الثاني والثالث للبرتغال بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف رافائيل غيريرو الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وحقق راموس -مهاجم بنفيكا- ثلاثيته في الدقيقة 67، وأكمل رافائيل لياو السداسية في الوقت بدل الضائع بلمسة رائعة.

وسجّل مانويل أكانجي هدف سويسرا الوحيد من ركلة ركنية في الدقيقة 58.

ويلتقي منتخب البرتغال نظيره المغربي في دور ربع النهائي بعد فوز الأخير على إسبانيا بركلات الترجيح.