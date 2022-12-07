إيطاليا.. متطرفون من اليمين يعتدون على مشجعين مغاربة احتفلوا بتأهل بلدهم

قالت الشرطة الإيطالية، الأربعاء، إنها اعتقلت 13 ناشطا من اليمين المتطرف بتهمة الاعتداء على مغاربة كانوا يحتفلون بالتأهل التاريخي لمنتخب بلادهم لدور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم.

Ieri a #Verona alcuni tifosi del #Marocco sono stati aggrediti mentre festeggiavano la storica qualificazione ai quarti in #Qatar2022 Un raid di matrice razzista

Tredici giovani, militanti dell'estrema destra, sono stati già fermati #Qatar #FIFAWorldCup2022 #MaroccoSpagna pic.twitter.com/nHSmOyhLa3 — Corriere dello Sport (@CorSport) December 7, 2022

وأضافت الشرطة في بيان أن المشجعين كانوا يحتفلون في وسط مدينة فيرونا (شمالي إيطاليا)، مساء الثلاثاء، بعد فوز المغرب على إسبانيا عندما هاجمهم مجموعة من الرجال يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة.

وتابعت أن من اعتُقلوا “عرّفهم المحققون بأنهم أعضاء في جماعات يمينية متطرفة في المدينة”.

وشهدت المدن التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين المغاربة في جميع أنحاء العالم احتفالات صاخبة من أنصار المنتخب المغربي بعد تقدمه في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر.

ونشر ماتيو سالفيني -نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين- على تويتر صورًا لمشجعين يشعلون ألعابا نارية ويلقون بقطع أثاث وأشياء أخرى في وسط ميلانو.

وقال إنه يأمل في التعرف على المسؤولين عن هذه الأفعال وإجبارهم على دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، لكنه لم يعلق على الأحداث التي وقعت في فيرونا.