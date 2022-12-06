مونديال قطر 22.. فلسطين تكرّم مشجعا تونسيا اقتحم الملعب بعلم فلسطين

كرّم السفير الفلسطيني في تونس هائل الفاهوم، الثلاثاء، مشجعا اقتحم أرضية ملعب مباراة تونس وفرنسا بمونديال كأس العالم في قطر رافعا علم فلسطين.

وذكر بيان لسفارة فلسطين أن “الفاهوم استقبل صباح اليوم الثلاثاء محمد أمين بلاغة الشاب التونسي الذي دخل أرضية ملعب مباراة منتخب تونس وفرنسا، ورفع علم فلسطين داخل أرضية الملعب”.

وجاء تكريم الشاب التونسي “نظرا لدوره في دعم الحق الفلسطيني خلال تظاهرة عالمية وأمام أنظار الملايين من المشاهدين بالعالم”، وفق البيان.

وقالت السفارة إن ما قام به الشاب التونسي “تأكيد على أن فلسطين كانت وستبقى في وجدان وعقول الشعب التونسي الشقيق وشعوب العالم أجمع المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

والأربعاء الماضي، اقتحم الشاب بلاغة أرضية ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، أثناء المباراة التي جمعت المنتخبين التونسي والفرنسي ضمن الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

مشجع تونسي ينزل الى ارضية الملعب حاملًا علم فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/Gcr8SMR2uz — EPL World (@EPLworld) November 30, 2022

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات استعراضية قبل أن يقوم أفراد الأمن بمطاردته والإمساك به وإخراجه من الملعب.

وقوبل تصرّف المشجع بالهتافات العالية من الجمهور التونسي.

وغزت صورة الشاب التونسي بالعلم الفلسطيني مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت تفاعلا واسعا عليها.

تونس خاضت معركتين، الأولى كروية في مواجهة الفريق الفرنسي، والثانية حضارية في مواجهة الاستعمار والاستعلاء والفوقية الغربية، مرغت وجوههم في التراب وفازت في الاثنتين، لتمنح العرب وفلسطين لحظة من الفرح وجزءاً من التاريخ، وأملاً بأن النصر يبدأ في الرمزيات قبل أن يصير واقعاً pic.twitter.com/zHlMU49kNI — Fady asleh (@AslehFady) November 30, 2022

وغرد الناشط فادي أصلح “تونس خاضت معركتين، الأولى كروية في مواجهة الفريق الفرنسي، والثانية حضارية في مواجهة الاستعمار والاستعلاء والفوقية الغربية”.

وتابع باحث الدكتوراه في التاريخ “مرّغت وجوههم في التراب وفازت في الاثنتين، لتمنح العرب وفلسطين لحظة من الفرح وجزءا من التاريخ، وأملا بأن النصر يبدأ في الرمزيات قبل أن يصير واقعا”.