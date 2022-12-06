مشجعات من كأس العالم 2022: نسخة قطر من البطولة أكثر أمانا من سابقاتها (فيديو)

قالت مشجعات من مختلف دول العالم إن بطولة كأس العالم 2022 في قطر امتازت بالأمان وجودة التنظيم مقارنة بالبطولات العالمية السابقة.

ودفعت الإشادات الواسعة بالأمان في قطر الكاتب البريطاني داني ووكر إلى القول إنه “من المثير للاهتمام أن تقرأ عن العديد من مشجعات كرة القدم قولهن إن هذه كأس العالم الأولى التي لم يتعرضن فيها للتحرش اللفظي”.

وتساءل ووكر عما إذا كان ذلك راجعا إلى قلة الخمور.

وصورت إحدى المشجعات مقطع فيديو وهي تمشي في شوارع قطر، قائلة إن الساعة تشير إلى 12 و40 دقيقة بعد منتصف الليل، وإنها تمشي وحيدة بعد المباراة دون أن يضايقها أحد أو يتحرش بها.

وشددت المشجعة في الفيديو على أن قطر آمنة جدا.

وقالت مشجعة من كوريا الجنوبية إنها كانت متخوفة من القدوم إلى قطر ظنًّا منها أنها غير آمنة، لكنها وجدت العكس إذ كانت التجربة آمنة.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن ستة مشجعين فرنسيين قولهم إنهم كانوا يخجلون من القدوم إلى قطر، لدرجة أنهم فكروا في بيع تذاكرهم، إلا أنهم تأكدوا بعد قدومهم من أن “الكثير من الهراء” يُروّج كذبًا عن هذا البلد.

وقال المشجعون الفرنسيون للصحيفة إنهم سيعودون إلى بلادهم ويخبرون الجميع بتجربتهم الرائعة في مونديال قطر 2022.

وأضاف الأصدقاء الستة للصحيفة أنهم فوجئوا بالدقة العالية للتنظيم، إذ لم يضطروا إلى الوقوف في طوابير الانتظار ولم يصادفوا عراكا جانبيا.

وقال المشجعون للوموند إن الأمان في قطر يصل إلى حد أنك تجد حافظة نقودك حيث نسيتها، وأضافت الصحيفة أن بعض الناس كان يخشى ازدحام الطرق لكن التنظيم الجيد حال دون ذلك، مع إظهار مزيج من الثقافات.

وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن تحول سوق واقف (المنطقة التراثية الشهيرة وسط الدوحة) إلى مكان للقاء كل الثقافات.