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كأس العالم قطر 2022|قطر

صامويل إيتو يعتدي على يوتيوبر سأله عن رشوة حكم مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)

رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو (منصات التواصل)
6/12/2022-|آخر تحديث: 6/12/202204:29 PM (مكة المكرمة)

أثار رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتدائه على يوتيوبر جزائري عقب نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين.

وحدثت الواقعة أثناء خروج إيتو من ملعب 974 في الدوحة، عقب مشاهدته مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم 2022.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية، مقطع فيديو يظهر إيتو وهو يعتدي على الناشط الجزائري سعيد ماموني في قطر، بعد أن سأله عن المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم التي جرت بين الكاميرون والجزائر، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022. وأثارت جدلا واسعا بسبب ما اعتبره البعض أخطاء تحكيمية واضحة للحكم غاسما.

وقال ماومني إنه سأل إيتو عما إذا كان قد قدّم رشوة للحكم باكاري غاساما، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق وجعله يدخل في حالة غضب.

وأوضح اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، أن إيتو وبعض مرافقيه اعتدوا عليه وحطموا كاميرته وأصابوه بجروح طفيفة، وأضاف أنه ذهب إلى مركز الشرطة وأصر على تقديم بلاغ ضده بتهمة الضرب.

وأدان صحفيون وناشطون جزائريون، حادثة الاعتداء على ماموني، خاصة أن إيتو شخصية عامة ومهما كانت درجة الاستفزاز فإن العنف غير مبرر على جميع المستويات، وفق قولهم.

وقال الصحفي نجم الدين سيدي عثمان إن “إيتو أخطأ حين اعتدى على ماموني، بالمقابل فإن الأخير أخطأ أيضًا حين استفزه، لأن أي شخص حين تسأله سؤالا كهذا لن يضحك معك أو يطلب التقاط صورة”.

وكتب الصحفي كمال عصماني عبر حسابه في تويتر: “تصرف همجي وغير لائق من نجم الكاميرون السابق، وحتى إن تعرض للاستفزاز فهذا لا يبرر فعلته”.

 

 

المصدر : خدمة سند