صامويل إيتو يعتدي على يوتيوبر سأله عن رشوة حكم مباراة الجزائر والكاميرون (فيديو)

أثار رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، تفاعلات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتدائه على يوتيوبر جزائري عقب نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية، مساء أمس الاثنين.

وحدثت الواقعة أثناء خروج إيتو من ملعب 974 في الدوحة، عقب مشاهدته مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم 2022.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية، مقطع فيديو يظهر إيتو وهو يعتدي على الناشط الجزائري سعيد ماموني في قطر، بعد أن سأله عن المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم التي جرت بين الكاميرون والجزائر، في إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022. وأثارت جدلا واسعا بسبب ما اعتبره البعض أخطاء تحكيمية واضحة للحكم غاسما.

وقال ماومني إنه سأل إيتو عما إذا كان قد قدّم رشوة للحكم باكاري غاساما، وهو السؤال الذي أزعج النجم الكاميروني السابق وجعله يدخل في حالة غضب.

وأوضح اليوتيوبر الجزائري سعيد ماموني، أن إيتو وبعض مرافقيه اعتدوا عليه وحطموا كاميرته وأصابوه بجروح طفيفة، وأضاف أنه ذهب إلى مركز الشرطة وأصر على تقديم بلاغ ضده بتهمة الضرب.

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يعتدي بالضرب على اليوتيوبر الجزائري سعيد مأموني بعد أن سأله "هل قمتم برشوة باكاري جاساما في مباراة الجزائر؟" مأموني أعلن عن تقدمه ببلاغ ضد إيتو في الأحداث التي وقعت عقب مباراة البرازيل وكوريا.pic.twitter.com/RkxjycOygY — FilGoal (@FilGoal) December 6, 2022

وأدان صحفيون وناشطون جزائريون، حادثة الاعتداء على ماموني، خاصة أن إيتو شخصية عامة ومهما كانت درجة الاستفزاز فإن العنف غير مبرر على جميع المستويات، وفق قولهم.

وقال الصحفي نجم الدين سيدي عثمان إن “إيتو أخطأ حين اعتدى على ماموني، بالمقابل فإن الأخير أخطأ أيضًا حين استفزه، لأن أي شخص حين تسأله سؤالا كهذا لن يضحك معك أو يطلب التقاط صورة”.

وكتب الصحفي كمال عصماني عبر حسابه في تويتر: “تصرف همجي وغير لائق من نجم الكاميرون السابق، وحتى إن تعرض للاستفزاز فهذا لا يبرر فعلته”.

ايتو صامويل يعتدي بالضرب على يوتيوبر جزائري

تصرف مشين من رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم 👎👎 pic.twitter.com/mxa7bRhxTx — Mohammed Ouadha 🇩🇿 (@MohammedOuadha) December 6, 2022

اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني يروي تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من قبل صامويل إيتو ومرافقيه قبل مباراة #البرازيل_كورياالجنوبية في #مونديال_قطر_2022 #الجزائر #الكاميرون pic.twitter.com/7el5zXW3T1 — karima Ziada كريمة زيادة (@karimaziada) December 6, 2022

لم يستطع الجزائريون تجاوز"مرارة"خسارتهم أمام #الكاميرون وخسارة التأهل في مارس 2022فلم يتركوا حضورا كاميرونيا إلاواتجهوا نحوه للاستفزازوالاعتداءاللفظي!#صامويل_ايتو يعتدي على اليوتيوبر الجزائري #سعيد_ماموني بعد استفزازات الاخير! الروح الرياضية ياسادة❤️ pic.twitter.com/yKzcG439BA — منصور الضبعان (@mansour_daban) December 6, 2022

رد فعل طبيعي من صامويل ايتوا , برافو 👏🏽👏🏽

للصبر حدود! كم مرات ستظلون تلاحقون الرجل للاستفزاز وكأن هو من اقصاكم من المونديال.

30ثانية للدفاع عن مرماك من اجل التأهل لم تستطع والان تصدعون رؤوسنا بالرشوة الرشوة. من تظنون أنفسكم !مكان ايتو لفعلت الشيئ نفسه😎pic.twitter.com/roYSdFD1g6 — Omar Ouedraogo (@omar_ouedra) December 6, 2022

رئيس الاتحاد الكامروني صامويل إيتو يقع في المحظور، ويعتدي على "يوتوبر" جزائري يدعى سعدوني، إستفزه بالحكم "قاساما" بعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية 😠

تصرف همجي وغير لائق من نجم الكامرون السابق، وحتى إن تعرض للإستفزاز فهذا لا يبرر فعلته … سيلاحقك العار يا إيتو 😤#إيتو_همجي pic.twitter.com/QquwANBq6C — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) December 6, 2022