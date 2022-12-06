بكى اللاعبون والمدرب والجمهور.. منتخب اليابان يغادر كأس العالم 2022 بالدموع (فيديو)

خرج منتخب اليابان، يوم الاثنين، من كأس العالم قطر 2022، بعد هزيمته أمام كرواتيا في مباراة “قتالية” على أرضية ملعب الجنوب المونديالي.

سادت الدموع في المربع الأخضر والمدرجات بعد الصافرة الأخيرة التي أعلنت تأهل كرواتيا إلى دور الثمانية بثلاثة أهداف، ومغادرة اليابان بهدف وحيد.

بكى مدرب فريق الساموراي هاجيمي مورياسو واللاعبون ليحرّكوا مشاعر المدرجات التي عبّرت عن حزن شديد لخروج منتخبها من كأس العالم.

بدا المشهد ملحميا في ملعب الجنوب حيث روّض اليابانيون المستديرة بروح قتالية للتأهل، وكانت المباراة الأولى في كأس العالم قطر 2022 التي شهدت شوطين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأثنى مورياسو على لاعبيه رغم الهزيمة أمام كرواتيا، وقال “في النهاية ركلات الترجيح هي التي حسمت المباراة، لم نستطع الفوز من خلالها، وبالتالي علينا تقبّل النتيجة”.

وتقدّم المنتخب الياباني بهدف سجّله دايزن مايدا في الدقيقة 43، ثم تعادل الفريق الكرواتي بهدف سجّله إيفان بيريسيتش في الدقيقة 55، واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي الركلات، سجّل للمنتخب الكرواتي نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وماريو باساليتش بينما أهدر ماركو ليفايا.

أما المنتخب الياباني، فقد سجّل له تاكوما أسانو، بينما أهدر كل من تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا.

وحول ما إذا كان لاعبوه قد تأثروا بالضغط خلال تنفيذ ركلات الترجيح، قال المدرب “لا أعتقد هذا، فحارس المرمى كان مبهرا، ولاعبو اليابان لعبوا طوال 120 دقيقة ببسالة شديدة، وبعدها أدوا ركلات الترجيح أيضا بشكل جيد، ورغم أننا كنا نريد الفوز، فلم نتمكن في النهاية من تحويل النتيجة لصالحنا”.

وأضاف “هذا ما حدث، ولكن الهزيمة والخروج لا ينفيان الجهود التي بذلها اللاعبون اليوم، وعليهم أن يثقوا في قدراتهم على تقديم أداء جيد على الساحة الدولية، وقدرتهم على المنافسة في كأس العالم بطريقة مشرّفة، أتمنى استمرار اللاعبين على المنوال ذاته”.

وتابع المدرب “لم نتمكن من تجاوز دور الستة عشر والوصول إلى مرحلة جديدة، لكن منتخبنا فاز على ألمانيا وإسبانيا وهما من أبطال العالم السابقين، ومنتخب اليابان استعرض قدرته على الفوز”.

وعن كيفية اختيار من سيتقدمون لتسديد ركلات الترجيح، قال مورياسو “طالبت اللاعبين بأن يختاروا بأنفسهم، طبعا ربما كانت هناك اختيارات أفضل أو أسوأ”.

واستدرك “لكن رغم كل هذا الضغط الهائل، فقد حاول اللاعبون لأقصى درجة، وهنا أريد الإشادة بالجهود التي بذلوها، وأتمنى أن تكون الجماهير وكل من شاهدنا قد شعروا بالإلهام والطاقة الإيجابية من كل هذه المحاولات”.

وأكد مدافع المنتخب الكرواتي بورنا باريسيتش عقب المباراة أنهم واجهوا خصما قويا سبّب لهم مشكلات دفاعية في أجزاء من المباراة.

وقال باريسيتش إن الإجهاد قد تملّكهم في الشوطين الإضافيين ولكنهم صمدوا أمام منتخب اليابان الذي يلعب بجماعية ولا يستسلم، مشيرا إلى أنهم كانوا يدركون صعوبة المباراة لذلك تدربوا على ركلات الترجيح تحسّبا لانتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، وهو ما حدث بالفعل.

من جهته، قدّم اللاعب الياباني هيديماسا موريتا الاعتذار لجماهير بلاده عن الخسارة التي تعرّض لها المنتخب أمام كرواتيا.

وأشار إلى أنهم كانوا قريبين من تحقيق الفوز على ضوء الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمى منافسهم، ولكنها أُهدِرت تباعا بعدم التركيز.

واختتم “لقد بذلنا كل الجهد لتحقيق الفوز وقاتلنا بقوة، ولكن الفوز لم يكن من نصيبنا. المنتخب الحالي جيد، ويجب أن يواصل في كل البطولات القادمة من أجل إسعاد جماهيرنا”.