كل ما تريد معرفته عن مواجهة المغرب وإسبانيا في مونديال قطر

قدم المنتخب المغربي نفسه على أنه من أفضل المنتخبات خلال دور المجموعات من كأس العالم فيفا قطر 2022، وصعد في صدارة المجموعة السادسة متفوقا على كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وقدّم أسود الأطلس خلال الدور الأول أداءً ممتازًا، امتاز بالتوازن الدفاعي والهجومي، وقد برز فيه عدد من النجوم على رأسهم سفيان أمرابط ويوسف النصيري ونايف أكرد بجانب نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي.

أما إسبانيا فقد صعدت وصيفة للمجموعة الخامسة التي تصدرتها اليابان وضمت ألمانيا وكوستاريكا.

بطل 2010 قدم أداءً ممتازًا أمام كوستاريكا وألمانيا، ولكنه تراجع بقوة في اللقاء الثالث أمام اليابان، وقد برز من لاعبيه خلال دور المجموعات كلٌّ من داني أولمو وألفارو موراتا صاحب الأهداف الثلاثة وبيدري.

الإحلال والتجديد الذي قام به لويس إنريكي جعل قائمة إسبانيا شابة للغاية 👶 الآن في دور الـ16 تبدأ الاختبارات الأصعب 🇪🇸#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

واليوم يلتقي الفريقان مرة أخرى في مونديال قطر، فمن ينتزع المقعد في ربع النهائي؟

التاريخ والوقت

الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، 18:00 بتوقيت مكة.

الملعب

استاد المدينة التعليمية.

كيف تشاهد المباراة؟

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نتيجة مباراة المغرب وإسبانيا غدّا ستكون ـــــــــــ؟ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 4, 2022

أخبار الفريقين

المغرب: يبذل الجهاز الطبي في منتخب المغرب جهودًا كبيرة لتجهيز أشرف حكيمي لمواجهة إسبانيا، وذلك بعد أن تحامل فلعب مصابًا أمام كندا. وقد أصبح سليم أملاح جاهزًا للمباراة.

إسبانيا: لويس إنريكي سيعود للدفع بنجومه الأساسيين خلال المواجهة بعدما أراحهم أمام اليابان، وتحوم الشكوك حول قدرة سيزار أثبيليكويتا على اللعب وقد يلعب بدلًا منه داني كارفاخال.

التشكيل المحتمل

أسود الأطلس: بونو، حكيمي، أكرد، سايس، مزراوي، صابري، أمرابط، أوناحي، زياش، النصيري، يوفال.

إسبانيا: سيمون، ألبا، لابورت، رودري، أثبيليكويتا أو كارفاخال، بيدري، بوسكيتش، جافي، فيران توريس، أسينسيو، داني أولمو.

تاريخ المواجهات

جمعت المنتخبين المغربي والإسباني 3 مباريات سابقة، واحدة منها كانت في نهائيات كأس العالم.

المواجهة الأولى كانت في ملحق تصفيات كأس العالم في تشيلي 1962، وقد فازت إسبانيا ذهابًا في المغرب بهدف وإيابًا في مدريد 3-2 لتتأهل إلى النهائيات.

المباراة الثالثة والأخيرة بين الطرفين كانت في روسيا 2018 خلال دور المجموعات، وقد انتهت بالتعادل 2-2، وسجل يوسف النصيري أحد هدفي أسود الأطلس.

أهم أرقام الفريقين

المرة الأخيرة التي تخطت فيها إسبانيا دور الـ16 كانت عام 2010 حين تُوجت باللقب في جنوب أفريقيا.

المغرب يشارك في دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه، الأولى كانت عام 1986 حين خسر أمام ألمانيا بهدف نظيف.

هذه ستكون المواجهة الأولى بين المنتخب الإسباني وأحد منتخبات القارة السمراء في المراحل الإقصائية من كأس العالم.

إسبانيا لعبت 5 مباريات أمام المنتخبات الأفريقية في المونديال، فازت في 3 وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة وكانت ضد نيجيريا في نسخة فرنسا 1998 بنتيجة 3-2، حيث كان المدرب لويس إنريكي حاضرًا على الملعب منذ البداية.

المغرب لم يُهزم خلال مبارياته الأربع الأخيرة في كأس العالم، فاز في اثنتين وتعادل في اثنتين، المنتخب الأفريقي الوحيد الذي صمد دون خسارة لـ5 مباريات متتالية هو الكاميرون بين عامي 1982، 1990.

المواجهة تتكرر بعد نهاية الأولى في روسيا 2018 بالتعادل الإيجابي 🤝 لكن هذه المرة المغرب عبرت دور المجموعات كمتصدر وإسبانيا كوصيف 🇲🇦🇪🇸#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 5, 2022

ماذا قالوا؟

لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا

“لدينا فكرة واضحة عن المباراة وسنحاول تطبيقها، نحن نلعب في كأس العالم ونلعب ضمن أفضل المنتخبات، المنتخب المغربي تصدر الترتيب في مجموعة صعبة للغاية وهم أفضل المنتخبات في تلك البطولة ويقدمون مستويات رائعة”.

وليد الركراكي المدير الفني للمغرب