“القدس لفلسطين”.. مشجعون مغاربة يشعلون مترو الدوحة بالهتاف أثناء توجههم لمباراة منتخبهم مع إسبانيا (فيديو)

أشعل مشجعون مغاربة المترو في قطر بهتاف حماسي لفلسطين، أثناء توجههم لمتابعة مباراة منتخبهم مع إسبانيا.

ورفع المشجعون علم فلسطين بجانب العلم المغربي، وهتفوا جميعًا “القدس لفلسطين” وأهازيج أخرى.

"القدس لفلسطين".. مشجعون مغاربة يشعلون مترو الدوحة بالهتاف أثناء توجههم لمتابعة مباراة منتخبهم مع إسبانيا#الجزيرة_مباشر #كأس_العالم_قطر2022 #المغرب_إسبانيا pic.twitter.com/0zQmHO3EvC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2022

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني على ملعب المدينة التعليمية، في ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وفي مباراته الأولى، فرض نتيجة التعادل السلبي على منتخب كرواتيا، وفي الثانية ضرب بقوة وهزم منتخب بلجيكا 2-صفر، الذي حلّ ثالثًا في مونديال روسيا.

وحقق المنتخب المغربي فوزًا ثانيًا في الجولة الثالثة على حساب كندا بنتيجة 2-1، ليحسم صدارة المجموعة.

وبينما لا يُعَد المغرب، الذي صعد إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ 1986، الفريقَ المرشح للفوز، فإن دعم مشجعيه الصاخبين الذين يرتدون ملابس حمراء يُنظر إليه على أنه يمنحه أفضلية كبيرة في أول بطولة لكأس العالم تقام في دولة عربية.