إلغاء شرط “بطاقة هيا” لدخول المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون غير الحاملين للتذاكر إلى قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها بالدخول إلى قطر دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة “هيا” لغير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأشار بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى آلية الدخول عبر منافذ دولة قطر المختلفة، وفقًا للإجراءات الاعتيادية المتبعة فى الدخول، بدءًا من اليوم، على النحو التالي:

أولا: آلية الدخول عبر المنافذ الجوية

سيتمكن مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون بها القادمون إلى دولة قطر من الدخول دون اشتراط التسجيل عبر منصة “هيا” بدءًا من اليوم 2022/12/6.

ثانيا: الدخول عبر المنفذ البري باستخدام الحافلات

يكون النقل عبر الحافلات متاحًا لجميع المسافرين عبر المنفذ البري كما هو في الأحوال الاعتيادية، وسيتم تخصيص مواقف للزوار من غير رسوم.

بيان صحفي بشأن إلغاء شرط الحصول على #بطاقة_هيا لدخول دولة #قطر لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير حاملي تذاكر المباريات #الداخلية_قطر#كأس_العالم_2022 #قطر2022 pic.twitter.com/5lUixUtol7 — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) December 6, 2022

ثالثا: آلية الدخول باستخدام المركبات الخاصة

القادمون من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها، عبر المنافذ البرية من خلال مركباتهم الخاصة، سيكون بإمكانهم الدخول إلى الدولة بدءًا من 2022/12/8، لكن يجب عليهم التقديم لطلب التصريح عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قبل موعد السفر بمدة لا تقل عن 12 ساعة، دون اشتراط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود قطر لإتاحة الفرصة للزوار من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها للاستمتاع بالأجواء المصاحبة لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، والفعاليات الترفيهية فيها خلال الفترة الباقية من هذه البطولة وتسهيل آلية الدخول عبر جميع المنافذ للانضمام إلى مئات الآلاف من المشجعين في الملاعب والمناطق المخصصة للمشجعين ومناطق المشاهدة لتشجيع ألمع لاعبي كرة القدم في العالم.

#وزارة_الداخلية:

يمكن لمواطني ومقيمي دول #مجلس_التعاون الدخول عبر المنفذ البري باستخدام المركبات الخاصة اعتبارا من 8 ديسمبر بعد التقديم على تصريح دخول على موقع #وزارة_الداخلية قبل موعد السفر بـ 12 ساعة دون شرط دفع رسوم تصريح الدخول المسبق للمركبات#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 6, 2022

وختمت الوزارة بيانها بتنبيه المشجعين الراغبين في حضور المباريات، إلى أنه يجب عليهم التسجيل عبر منصة “هيا”.

وتنتهي مساء اليوم مباريات الدور الـ16 في مونديال قطر بمبارتي المغرب وإسبانيا، والبرتغال وسويسرا، لتبدأ بعد ذلك تصفيات ربع النهائي للفرق الباقية نحو نهائي كأس العالم.