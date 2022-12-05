41 مباراة.. مشجع كندي يحاول تحطيم رقم غينيس في حضور المباريات خلال مونديال واحد (فيديو)

يحاول مشجع كندي تحطيم رقم غينيس للأرقام القياسية في حضور مباريات كأس العالم، بعد نيته مشاهدة 41 مباراة من أرض الملعب في مونديال قطر.

وظهر الشاب الكندي لي كورميش في مقطع فيديو وقال “دعني أخبركم لماذا أنا قائد المشجعين في مونديال قطر 2022.. لقد حضرت 62 مباراة خلال التنظيمات الأربعة الأخيرة لكأس العالم”.

وأوضح أنه جاء من كندا لتحقيق رقم قياسي في حضور أكبر عدد من المباريات، مشيرا إلى أنه حجز 41 تذكرة لحضور مباريات مونديال قطر 2022 وحضر منها 27 حتى الآن.

ويهدف كورميش إلى تحطيم رقم غينيس للأرقام القياسية، المسجل باسم المشجع الجنوب أفريقي ثولاني نغوبو، الذي حضر 31 مباراة في مونديال 2010.

وتحدث الشاب الكندي للجزيرة مباشر حول تنظيم مونديال كأس العالم وقال “بالنسبة إلى التنظيم فإن قطر قامت بكل شيء على نحو مثالي، انظروا إلى الملاعب والبنية التحتية ومنظومة المترو، يا لها من مهمة صعبة للغاية أن تستقطب العالم”.

وأضاف “32 منتخبا ووفودا واتحادات في مدينة واحدة، أقول: برافو أحسنتم أديتم أداء حسنا ومذهلا. أما بالنسبة لنا نحن المشجعين بالفعل كل شيء كان رائعا والتجربة مميزة”.

ويشهد مونديال قطر 2022 (64 مباراة) مقسمة إلى جزأين، مباريات الدور الأول المعروف بدور المجموعات (48 مباراة) بواقع 6 مباريات لكل مجموعة من المجموعات الثمانية، و(16 مباراة) في الأدوار الإقصائية.