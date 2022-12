“نحن معا في هذه الرحلة”.. بيليه يدعم البرازيل في كأس العالم من المستشفى

عبّر أسطورة كرة القدم البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه)، اليوم الاثنين، عن دعمه لمنتخب بلاده قبل مباراته في دور الـ16 لكأس العالم أمام كوريا الجنوبية.

وقال بيليه (82 عاما) عبر حسابه على إنستغرام، إنه سيشاهد المباراة من المستشفى، ويرغب في إلهام لاعبي البرازيل من خلال مشاركة صورة التُقطت بكأس العالم 1958 في السويد، عندما بهر اللاعب الواعد وقتها العالم حين قاد منتخب بلاده إلى تحقيق لقبه الأول.

وقال بيليه قبل المباراة “سأشاهد المباراة من هنا في المستشفى متمنيا التوفيق لكل فرد في الفريق، “نحن في هذه الرحلة معا، أتمنى حظا سعيدا لبلدنا البرازيل”.

ويحظى بيليه بالاحترام على المستوى الدولي بوصفه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

وأزال بيليه ورما من القولون في سبتمبر/أيلول 2021، ويتلقى رعاية طبية في المستشفى بشكل منتظم.

وذكرت تقارير طبية أنه دخل المستشفى الأسبوع الماضي لإعادة تقييم علاجه، كما يعاني أيضا من عدوى في الجهاز التنفسي.

وكان أسطورة كرة القدم البرازيلية قد وجّه الشكر إلى قطر وجماهير كرة القدم، لِما تلقاه من رسائل الدعم إثر دخوله المستشفى في البرازيل.

ونشر صورة لبرجين مضيئين في الدوحة، حمل أحدهما صورته وكُتب على الآخر “نتمنى لك الشفاء العاجل”.

ووجّه الجمهور البرازيلي من ملعب لوسيل، الجمعة، رسالة إلى بيليه خلال مباراة البرازيل والكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وحمل الجمهور علما كبيرا عليه صورة اللاعب كُتب عليه بالبرتغالية (بيليه، تمتع بالشفاء قريبا).

