مشجع إنجليزي يهتف “فلسطين حرة” خلال لقاء مع قناة إسرائيلية (فيديو)

تضامن مشجع إنجليزي خلال لقاء مع قناة إسرائيلية، مع الشعب الفلسطيني فهتف “فلسطين حرة”، وذلك بعد حضوره مباراة إنجلترا والسنغال.

وفي التسجيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 3 من أنصار المنتخب الإنجليزي وهم يحتفلون بفوز فريقهم بثلاثية نظيفة، وقبل انتهاء المقابلة هتف أحدهم “فلسطين حرة” (FREE PALESTINE).

وعلى الفور تغيرت ملامح المذيع الإسرائيلي، الذي كان يستخدم مايكروفونا من دون علامة القناة، وبدى انزعاجه واضحا.

Take note of the Israeli's journalist's reaction. 😭 #FreePalestine pic.twitter.com/9RkiUwqzqp

This English football fan shouted "Free Palestine!" live on a Israeli news channel after England’s World Cup win against Senegal today. #Qatar2022

وظهرت حالة رفض شعبي للإعلام الإسرائيلي بشوارع قطر، مقابل الحضور الواضح لفلسطين.

وكانت الإعلامية الإسرائيلية ميخال أهروني قد عنونت مقالا لها بصحيفة “يسرائيل هيوم”، بجملة “الفلسطينيون كلهم في قطر، الواقع محرِج”. وتحدثت فيه عن حالة من التفوق الفلسطيني خلال كأس العالم.

وامتدت مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين بين المشجعين لتصل إلى الملاعب، مع منافسة أربعة فرق عربية في البطولة.

This was LiVE on an Israeli TV, when English fan Harry Hatton @harryhatt0n shouted:

❝Free Palestine❞

In #Qatar2022 the Zionist – Apartheid Hasbara media can’t run away from #FreePalestin & ‘From river to the sea, Palestine will be free’

You’re boycotted by the People ✊🏾 🇵🇸 pic.twitter.com/Tx04epTR0h

