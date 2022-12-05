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كأس العالم قطر 2022

مشجع إنجليزي يهتف “فلسطين حرة” خلال لقاء مع قناة إسرائيلية (فيديو)

علم كُتت عليه "فلسطين حرة" خلال مباراة للمنتخب التونسي (Anadolu)
5/12/2022

تضامن مشجع إنجليزي خلال لقاء مع قناة إسرائيلية، مع الشعب الفلسطيني فهتف “فلسطين حرة”، وذلك بعد حضوره مباراة إنجلترا والسنغال.

وفي التسجيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 3 من أنصار المنتخب الإنجليزي وهم يحتفلون بفوز فريقهم بثلاثية نظيفة، وقبل انتهاء المقابلة هتف أحدهم “فلسطين حرة” (FREE PALESTINE).

وعلى الفور تغيرت ملامح المذيع الإسرائيلي، الذي كان يستخدم مايكروفونا من دون علامة القناة، وبدى انزعاجه واضحا.

وظهرت حالة رفض شعبي للإعلام الإسرائيلي بشوارع قطر، مقابل الحضور الواضح لفلسطين.

وكانت الإعلامية الإسرائيلية ميخال أهروني قد عنونت مقالا لها بصحيفة “يسرائيل هيوم”، بجملة “الفلسطينيون كلهم في قطر، الواقع محرِج”. وتحدثت فيه عن حالة من التفوق الفلسطيني خلال كأس العالم.

وامتدت مشاعر التعاطف مع الفلسطينيين بين المشجعين لتصل إلى الملاعب، مع منافسة أربعة فرق عربية في البطولة.

وظهرت الأعلام الفلسطينية بانتظام في الملاعب ومناطق المشجعين، ونفدت في المتاجر على الرغم من أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم لم يتأهل.

ورفع المشجعون التونسيون في مباراة بلادهم يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني أمام أستراليا لافتة ضخمة تحمل عبارة “فلسطين حرة”. وتجنب المشجعون العرب الصحفيين الإسرائيليين الذين يغطون البطولة في قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل