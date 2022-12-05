كأس العالم قطر 2022.. هل يتعمد مبابي إخفاء اسم شركة مشروبات كحولية بعد حصوله على جوائز رجل المباراة؟

أفادت تقارير إعلامية بأن لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يتعمد إخفاء اسم شركة (بادوايزر) المنتجة للخمور.

وشركة (بادوايزر) هي أحد الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، وترعى جائزة “رجل المباراة”.

وكشفت التقارير أن اللاعب لا يريد أن يرتبط اسمه بالشركة كونه نجمًا كبيرًا في فرنسا، ويُعَد مثلًا أعلى لعدد كبير من الأطفال.

وبصفتها راعي جوائز “رجل المباراة”، فإن اسم الشركة يكون مطبوعًا على تلك الجوائز، إلا أن مبابي في كل صورة تُلتقط له مع الجائزة يتعمد إخفاء اسم الشركة المنتجة للخمور حتى لا يُنظر إليه على أنه مُروّج للمشروبات الكحولية أمام قاعدته الجماهيرية العالمية.

في السياق، اعتذر مبابي، أمس الأحد، للصحفيين عن عدم حضوره في المؤتمر الصحفي السابق على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وكان مبابي قد اختير أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في المونديال التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف، وهو ما كان يعني ضرورة حضوره المؤتمر الصحفي بعد المباراة لكنه لم يحضر.

واختير مبابي (23 عامًا) مجددًا أحسن لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام بولندا، أمس الأحد، في ثمن نهائي البطولة التي انتهت بفوز فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال نجم نادي باريس سان جيرمان “لم يكن شيئًا شخصيًّا. ليس لديّ شيء ضد الصحفيين، أنا ببساطة أركز على كرة القدم، وعندما أفعل ذلك، فإنني أعمل على أفضل نحو. لهذا لم أقدم إليكم في المرة السابقة”.

وردًّا على سؤال بشأن سبب حضوره المؤتمر عقب المباراة أمام بولندا، قال مبابي “سمعت أنه سيتم معاقبة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إذا لم أحضر”، مشيرًا إلى أنه كان يريد في المرة السابقة أن “يدفع الغرامة بنفسه، لكن الاتحاد تولى هذا الأمر”.