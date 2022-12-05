كأس العالم قطر 2022.. “فيفا” يبدأ إجراءات تأديبية بحق أوروغواي وصربيا.. ما السبب؟

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات تأديبية بحق لاعبي أوروغواي خوسيه ماريا خيمنيز ودييغو غودين وفرناندو موسليرا وإدينسون كافاني بعد مشادة مع الحكم عقب الفوز بهدفين على غانا في كأس العالم لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي.

وأخفق منتخب أوروغواي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بمونديال قطر رغم فوزه على غانا (2-1) بالجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالبطولة، وذلك عقب فوز كوريا الجنوبية (2-1) على البرتغال بالجولة نفسها وفي اليوم ذاته.

وكان منتخب أوروغواي في حاجة إلى هز الشباك مرة أخرى لضمان مقعد في دور الـ16 من البطولة على حساب كوريا الجنوبية.

وبعد انطلاق صافرة النهاية، ثار لاعبو أوروغواي على الحكم الذي لم يحتسب ركلتي جزاء بعد تدخّل تعرّض له داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة.

ودفع كافاني شاشة حكم الفيديو المساعد بعد صافرة النهاية، بينما حاصر العديد من لاعبي أوروغواي الحكم الألماني دانيال سيبرت الذي أدار المباراة.

وودّع فريق المدرب دييغو ألونسو المونديال مبكرا من دور المجموعات، عقب تأخره بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني بترتيب المجموعة، المتساوي معه في رصيد 4 نقاط.

واتهم الفيفا لاعبين ومسؤولين من منتخب أوروغواي بسوء التصرف وانتهاج سلوك عدواني، في بيان صدر اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أيضا أن رباعي منتخب أوروغواي كافاني وغودين وخيمينيز وموسليرا يخضعون للتحقيق بشكل منفصل بسبب اتهامهم بالسلوك العدواني وانتهاك مبادئ اللعب النظيف وسوء التصرف.

كما فتح الفيفا إجراءات تأديبية بحق اتحاد اللعبة في أوروغواي بسبب مخالفات محتملة لقواعد اللعب النظيف.

وقال الفيفا في بيان “تقرر فتح إجراءات منفصلة بحق لاعبي أوروغواي خيمنيز وكافاني وموسليرا وغودين”.

وأبلغ جاستون تيالدي -نائب رئيس اتحاد اللعبة في أوروغواي- صحيفة (أوفاسيون) بأن المؤسسة أمامها 10 أيام للرد على الفيفا.

وفي حديثه بعد المباراة التي كانت بمثابة نهاية مسيرته في كأس العالم، قال لويس سواريز “الفيفا دائما يقف ضد أوروغواي”.

وفي بيان منفصل، كشف الفيفا أن منتخب صربيا يواجه أيضا اتهامات بسوء السلوك والتمييز والفشل في الحفاظ على النظام والأمن بعد هزيمته (2-3) أمام سويسرا في اليوم ذاته.

وقبع منتخب صربيا في قاع ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، بينما حجز منتخب سويسرا المقعد الثاني بتلك المجموعة لدور الـ16، بعد حصوله على وصافتها ليرافق المنتخب البرتغالي المتصدّر.