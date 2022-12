عمدة نيويورك: زيارتي لقطر فرصة لاستنباط الدروس بشأن استضافتنا مونديال 2026

أكد عمدة مدينة نيويورك إيريك آدمز أن زيارته للدوحة كانت فرصة لاستنباط الدروس بشأن الدور الذي ستؤديه المدينة الأمريكية بوصفها إحدى المدن المضيفة لمونديال 2026.

وحضر عمدة نيويورك مباراتين لكأس العالم 2022 في الدوحة خلال أول رحلة خارجية كبرى له بعد تولّيه رئاسة البلدية. ووصل آدامز إلى قطر قادمًا من اليونان، في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقال إنه يخطط للبقاء حتى 4 ديسمبر، وفق صحيفة (نيويورك بوست) الأمريكية.

وخلال الزيارة، التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عمدة نيويورك، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وعبّر عمدة نيويورك في تصريحات لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، عن إعجابه الكبير بالبنية التحتية المتطورة للنقل التي أنشأتها قطر بما في ذلك نظام مترو الأنفاق الجديد والحافلات السريعة.

وقال “من الضروري أن يكون لديك نظام نقل حقيقي آمن وموثوق به، وبالنظر لاستخدام قطر نظام النقل الجديد الذي بنَوه هنا، كان بمقدورهم إبعاد المركبات عن الطريق”.

وأشاد آدمز بالأجواء التي شهدها المونديال والتطور الذي شهدته مدينة الدوحة، لافتًا إلى أنه استمتع بحضور مباراة الولايات المتحدة مع هولندا، وذلك على الرغم من خسارة المنتخب الأمريكي.

وتابع قائلًا “لقد نَمَت هذه المدينة (الدوحة) كثيرًا حقًّا، مع وجود العديد من المطاعم والمواقع الرائعة التي يمكنك الذهاب إليها والاستمتاع بها حتى بعد المباراة، وقد استفدت من ذلك أيضًا”.

ونشر صورة له رفقة مدرب المنتخب الأمريكي جريج بيرهالتر قبيل هزيمة فريقه أمام هولندا السبت في دور الـ16. ولاحقًا تمنى في تغريدة أخرى حظًّا سعيدًا للمنتخب، معلقًا: لقد جعلت بلدك فخورًا بالفعل في كأس العالم بغض النظر عن النتائج”.

Hell of a run and a hell of a team. @USMNT, you made your country proud and we can’t wait to join you to welcome the world to NYC-NJ in 2026. https://t.co/IWNK7IWn8k

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 3, 2022