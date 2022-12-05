بولندا تفوز بكأس المشجعين على هامش مونديال قطر (فيديو)

فاز فريق بولندا بلقب بطولة كأس المشجعين التي نظمتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بمهرجان الفيفا للمشجعين في الدوحة، بمشاركة 32 فريقًا من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في مونديال قطر 2022.

وتوج الفريق البولندي باللقب إثر فوزه على فريق صربيا 4-صفر في نهائي البطولة التي نظمتها اللجنة ضمن أنشطتها للتفاعل مع المشجعين، خلال أول نسخة من المونديال تقام في العالم العربي.

وشهد مراسم التتويج على المسرح الرئيس لمهرجان الفيفا للمشجعين أسطورتا كرة القدم وسفيرا إرث قطر البرازيلي كافو والهولندي رونالد دي بور.

نجح فريق بولندا 🇵🇱 في الفوز بلقب بطولة كأس المشجعين التي نظمتها اللجنة العليا، في مهرجان الفيفا للمشجعين بالدوحة، بمشاركة 32 فريقاً من جماهير الدول التي تتنافس منتخباتها في مونديال #قطر2022. 🏆 ⚽️ الخبر الكامل: https://t.co/cbiMCEc7v6 pic.twitter.com/050LhPUbzO — SC News (@roadto2022news) December 4, 2022

واستضاف مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في الدوحة منافسات البطولة على مدى 4 أيام ابتداءً من 29 نوفمبر/تشرين الثاني بنظام كرة القدم الخماسية.

وضمت الفرق مواطني الدول التي تمثلها، وجرى توزيع الفرق المشاركة على ثماني مجموعات، تشكلت من الدول ذاتها المتنافسة منتخباتها في المونديال.

وجرت منافسات البطولة على غرار مراحل مباريات كأس العالم، بداية بدور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.