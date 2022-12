الاتحاد الإنجليزي يؤكد مشاركة سترلينغ في المباراة مع فرنسا في دور الثمانية بكأس العالم

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأحد، أن اللاعب رحيم سترلينغ سيكون ضمن تشكيلة المنتخب أمام فرنسا في مباراة دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وذكر الاتحاد الإنجليزي، في بيان، أن ظروفا خاصة أدّت إلى غياب سترلينغ عن مباراة إنجلترا والسنغال التي جرت بملعب البيت بمدينة الخور في الدور ثمن النهائي، وتأهل من خلالها المنتخب الإنجليزي للدور ربع النهائي بالفوز بثلاثية من دون رد على السنغال.

ونفى الاتحاد أن تكون هناك أي أسباب أخرى قد أدّت إلى غياب اللاعب عن مباراة المنتخب أمام السنغال، مضيفًا أن سترلينغ سيكون حاضرًا في مباراة المنتخب أمام نظيره الفرنسي الفائز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيكون ضمن حسابات المدرب غاريث ساوثغيت في مباراة ربع النهائي.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) قد ذكرت أن سترلينغ كان من المتوقع وجوده كبديل في تشكيلة المنتخب أمام السنغال لكنه سيغيب عن المباراة بسبب شؤون عائلية.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE

— England (@England) December 4, 2022