مدرب المغرب وليد الركراكي يكشف السر وراء لمس اللاعبين رأسه قبل المباراة

كشف وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم السبب وراء لمس اللاعبين رأسه قبل المباراة، كما سلط الضوء على أهمية أشرف حكيمي للفريق فيما تحدث كذلك عن حظوظ فريقه قبل مواجهة إسبانيا في دور الـ16 بمونديال قطر 2022.

وقال الركراكي أمس السبت في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن العلاقة مع لاعبيه مميزة للغاية وإنه يحاول أن يكون قريبا لهم ومرشدهم وقائدهم ومثلهم الأعلى الذي يعطيهم الكثير من الحب فيكون الاحترام سيد الموقف، وعلى أرض الملعب هناك قرارات سوف يقوم بها.

رأس محظوظة

وردًا على قصة لمس اللاعبين لرأسه، قال ضاحكًا “هناك مساحة كافية في رأسي، وهذه أصبحت طريقة للتواصل فيما بيننا، ولقد قلت لهم أن يلمسوها، إنها تجلب الحظ الجيد. يبدو أنهم فهموا الرسالة وجميعهم لمسوا هذه الرأس وأتمنى أن تستمر بجلب الحظ في المستقبل”.

رأس الركراكي كانت سببًا في تأهل المغرب 🔝🇲🇦 ليس فقط بسبب ما بداخلها من تكتيك 🤯 لكن أيضًا بسبب الحظ الذي انتقل للاعبين بعد لمسها ✅ شاهد تصريحات مدرب المغرب مجانًا على +FIFA ⬇️ — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 3, 2022

حكيمي.. رأس الحربة “الإنسان”

وبشأن أشرف حكيمي “رجل المباراة” في لقاء المغرب وكندا، قال الركراكي “حكيمي كان يبكي في نهاية كل مباراة. الأمر عاطفي لأن اللاعبين كانوا عازمين على تحقيق هذه النتيجة وجئنا إلى هنا من أجل ذلك”.

وأضاف “أشرف هو قائدنا وهو عاطفي للغاية لأنه يجب بلده وهذا الفريق، ولا يريد أن يفوّت إنجازًا تاريخيًا كان على مشارف التحقيق، لذا إنه مؤثر للغاية وهو يتم تقديره في هذه المجموعة”.

وتابع “بالنسبة لنا إنه مثل رأس الحربة وهو لاعب مذهل، ولكن إلى جانب كونه لاعب كرة قدم إنه شخص رائع، عندما يظهر مشاعره هذا يظهر أننا بشر قبل أن نكون لاعبي كرة قدم”.

وعن أداء فريقه، قال مدرب منتخب أسود الأطلس “لقد قدّموا أكثر مما توقعنا منهم، حقّقنا هذا التحدي. الآن عليك ألا تنسى ما الذي قمت به في دور المجموعات حتى تركز على دور الـ16”.

وبشأن توقعاته للمواجهة المقبلة مع إسبانيا، قال “سوف نواجه أحد أفضل الفرق في العالم. من الناحية التقنية إنهم فريق يحاول أن يكسب اللعب ويحافظ على الاستحواذ. إنه فريق لا يمكنك أن توقفه عمليًا على أرض الملعب، لذا هذا هو الأمر”.

وأضاف أن اللاعبين “يمتلكون طموحات كبيرة منذ بداية البطولة. يمتلكون مدربًا كبيرًا ولاعبين رائعين من الذين تعوّدوا على مثل هذا النوع من البطولات، لذا سندخل هذه المباراة بمؤهلاتنا وقيمنا بدون أي أشياء أو عقد عالقة في أذهاننا”.

وتابع “سيكون أكبر خطأ نقوم به إن علق بذهننا هذا الأمر. في 2018 أثبت الفريق أننا نستطيع التنافس ضدهم. بعدها بأربع سنوات لا يمتلك أي منّا نفس الفريق. نتمنى أن نكرر إنجاز 2018”.

وختم قائلًا “الهدف هو التأهل بأي طريقة ممكنة. نحاول أن نجد أفضل تركيبة ممكنة حتى نشكل تهديدًا لهذا الفريق. ولكن بعد كل ذلك على الورق إن تحليّنا بالصراحة هم (يقصد فريق إسبانيا) المفضلون للفوز”.

ويواجه المنتخب المغربي منتخب إسبانيا الثلاثاء 6 ديسمبر/ كانون الأول في أولى مباريات الدور الـ16 ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، على ملعب المدينة التعليمية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الدوحة.

ويشارك المغرب للمرة السادسة في كأس العالم. ويعد هذا التأهل الثاني من نوعه للمغرب بعد تجربة المنتخب عام 1986 في مونديال المكسيك.

وبعدما تعادل المغرب مع كرواتيا في مباراته الأولى فاز أسود الأطلس على بلجيكا في مباراتهم الثانية، وبفوزه على كندا تصدر المغرب ترتيب المجموعة السادسة من دور المجموعات، برصيد 7 نقاط.