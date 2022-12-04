مدرب البرازيل: نيمار جاهز لمواجهة كوريا الجنوبية

قال تيتي مدرب البرازيل إن المهاجم نيمار سيشارك مع أبطال العالم خمس مرات في مباراة دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

وتعرض نيمار للإصابة خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في افتتاح دور المجموعات، مما حرمه من المشاركة في مباراتي سويسرا والكاميرون.

وجاءت أنباء عودة نيمار للتشكيلة الأساسية بعدما تلقى المدافع تياغو سيلفا سؤالًا في مؤتمر صحفي بشأن إمكانية مشاركته في المباراة، لكن تيتي أمسك بالميكروفون ورد “نعم”.

وتعرض نيمار لمشاكل عدة في قدمه اليمنى، وخضع لجراحة قبل أربع سنوات لعلاج كسر في مشط القدم.

ويعاني منتخب البرازيل من إصابة لاعبين عدة في الفريق، إذ أصيب دانيلو أيضًا في الكاحل أمام صربيا، كما أصيب أليكس ساندرو في الفخذ خلال مباراة سويسرا.

وودع الثنائي أليكس تيليس وجابرييل جيسوس، اللذين أصيبا في الركبة أمام الكاميرون، البطولة أمس السبت.

وقال تيتي إن دانيلو جاهز أيضًا للعودة أمام كوريا الجنوبية غدًا، لكن ساندو سيغيب.

وقال المدرب البرازيلي “إنه لا يزال غير قادر على اللعب. ما يزال يتعافى. عاد دانيلو نيمار”.

وأكد تيتي أن عودة نيمار كانت بدعم تام من الجهاز الطبي، والحالة البدنية للاعب كانت أولوية.

وقال المدرب البرازيلي “إذا شارك في المباراة، سيكون ذلك لأنه بصحة جيدة وجاهز للعب من البداية وخوض اللقاء بالكامل دون مشاكل. اعتمد دائمًا على أفضل اللاعبين لدي من البداية”.

ومع عودة نيمار، قال تيتي إنه لن يكون هناك تغييرات في خط الهجوم عن التشكيلة التي بدأت أمام صربيا في وجود لوكاس باكيتا خلف نيمار وفينيسيوس جونيور ورافينيا وريتشارليسون.

وكانت علامة الاستفهام الكبيرة بشأن بديل ساندرو وتيليس في مركز الظهير الأيسر بعد استبعادهما.

وقال تيتي “بديل أليكس ساندرو سيكون لاعبًا شارك بالفعل في هذا المركز مع ناديه. يمكنكم البحث وستكتشفون من هو”.