كأس العالم قطر 2022.. فرنسا إلى الربع النهائي بثلاثية في شباك بولندا

بلغ المنتخب الفرنسي دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره البولندي 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة المقامة حاليًا في قطر.

وسجّل أوليفيه جيرو هدف المباراة الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 44 قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 73، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني سجّل مبابي الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الفرنسي، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل المنتخب الفرنسي لدور الثمانية، حيث سيواجه الفائز من المواجهة الأخرى بدور الستة عشر، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم بين إنجلترا والسنغال.

🟩 #نهاية_المباراة | فرنسا @equipedefrance 🇫🇷 تواصل بنجاح حملة الدفاع عن لقبها وتبلغ ربع نهائي #كأس_العالم_2022_قطر بفوزها 3 – 1 على بولندا 🇵🇱 pic.twitter.com/rgDaEaVvaD — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 4, 2022

وحفر جيرو أسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الديوك بتسجيله هدفًا في شباك بولندا.

وضغط المنتخب الفرنسي منذ البداية محاولًا تسجيل هدف مبكر، وسط دفاع بولندي متمركز عند منطقة جزائه.

وتألق فويتيك تشيزني حارس مرمى بولندا، وتصدى لأكثر من محاولة من أنطوان غريزمان وكيليان مبابي وعثمان ديمبلي.

وتصدى تشيزني لتسديدة قوية من أورييل تشواميني لاعب وسط المنتخب الفرنسي في الدقيقة 12.

ورد المنتخب البولندي بتسديدة من قائده روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى لوريس.

وأضاع جيرو فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 27 حينما تلقى كرة عرضية من زميله عثمان ديمبلي، لكنه سددها بغرابة بعيدًا عن المرمى الخالي.

وسدد بيوتر زيلنسكي كرة أخرى تصدى لها لوريس ببراعة أمام المرمى، قبل أن ترتد لزميله ماتي كاش الذي سدد بتجاه الشباك، لكن المدافع رافائيل فاران أبعد الخطر في الدقيقة 37، لتضيع محاولة أخرى للمنتخب البولندي.

وفي الدقيقة 44 سجل المنتخب الفرنسي الهدف الأول عن طريق جيرو، حيث تلقى تمريرة من مبابي داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب الفرنسي مهاجمًا محاولًا تسجيل هدف آخر في شباك منافسه، فيما بادله نظيره البولندي الهجمات.

وفي الدقيقة 73 سجل مبابي الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أعلى المرمى مضيفًا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجّل مبابي الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الفرنسي، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ليسدد كرة مقوسة سكنت شباك الحارس تشيزني.

🟨 #يحدث_الآن | كيليان مبابي يحرز الهدف الثالث لفرنسا 🇫🇷 في مرمى بولندا 🇵🇱 pic.twitter.com/QqOEFAFU7d — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 4, 2022

واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب البولندي بعد لمسة يد على دايوت أوباميكانو مدافع فرنسا داخل منطقة الجزاء، لكن ليفاندوفسكي أضاع ضربة الجزاء بعدما سدد كرة سهلة أمسكها لوريس بسهولة، لكن الحكم قرر إعادتها بعد تقدم حارس فرنسا أثناء تنفيذ الركلة ليسددها ليفاندوفسكي بنجاح هذه المرة في شباك لوريس.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز المنتخب الفرنسي 3-1.