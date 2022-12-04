كأس العالم قطر 2022.. جيرو ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي

حفر المهاجم أوليفييه جيرو اسمه بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الفرنسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الديوك بتسجيله هدفًا في شباك بولندا، اليوم الأحد، خلال مواجهة الفريقين بدور الـ16 لمونديال قطر 2022.

وعادلَ جيرو مهاجم ميلان الإيطالي الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري بتسجيله الهدف رقم 51 في مسيرته الدولية، بعد أن هز شباك أستراليا مرتين خلال الفوز الساحق لبلاده 4-1 بمباراته الأولى في مونديال قطر.

ويمتلك هنري 51 هدفًا مع المنتخب الفرنسي سجلها في 123 مباراة في المدة بين عامي 1997 و2010.

ونجح جيرو في هز شباك بولندا، مستغلًا تمريرة كيليان مبابي ليصبح الهداف التاريخي لفرنسا برصيد 52 هدفًا.

ولم يكن جيرو المهاجم السابق لتشيلسي وأرسنال، ليشارك في التشكيل الأساس للمدرب ديدييه ديشان، لولا إصابة كريم بنزيمة وكريستوفر نكونكو.